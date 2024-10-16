Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Toàn Quốc

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Trong công tác Nhân sự

Quản lý, cập nhật theo dõi hồ sơ và data nhân sự. Theo dõi, đánh giá, báo cáo tình hình biên động nhân sự; Phối hợp với các phòng ban đánh giá nhân sự mới/đánh giá định kỳ; Thực hiện các thủ tục tiếp nhận nhân sự, điều động nhân sự, HĐLĐ, theo dõi gia hạn HĐLĐ....; Cầu nối giữa ban lãnh đạo và người lao động: Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng; những ý kiến đóng góp, giải quyết các thắc mắc về chế độ, chính sách, nội quy, quy trình của nhân viên trong công ty; Phối hợp tổ chức sinh nhật nhân viên, vinh danh nhân viên hàng tháng, các chế độ thăm hỏi, chia buồn, chúc mừng CBNV; Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân viên. Thực hiện chấm công, chốt công và tính lương nhân viên trong Công ty (lương khối văn phòng và lương giáo viên). Phối hợp với phòng kế toán xác định doanh số tính KPIs cho nhân viên Khối kinh doanh, CTV, đại lý...; Lập kế hoạch và đề xuất quỹ thưởng các ngày lễ, tết, tất niên....; Làm việc trực tiếp với cơ quan bảo hiểm thực hiện đúng, đủ và kịp thời các chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động; Thực hiện kê khai thuế TNCN cho người lao động;

Trong công tác hành chính

Quản lý, theo dõi cấp phát tài sản công cụ dụng cụ. cấp phát, sửa chữa, bảo dưỡng tại sàn trang thiết bị. Tổ chức các hoạt động truyền thông nội bộ, teambuilding, sự kiện ... hàng tháng hoặc theo nhu cầu. Các công việc khác theo sự phân công của trưởng phòng.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các chuyên ngành có liên quan;Có từ 3 năm làm việc tại các đơn vị từ 300 nhân sự trở lên. Ưu tiên ứng viên mạnh về C&B; Am hiểu luật Lao động, luật về Bảo hiểm xã hội, luật thuế TNCN; Thành thạo tin học văn phòng, khả năng sử dụng Excel khá trở lên; Chăm chỉ, chịu khó, trung thực; nhanh nhẹn, tinh tế, nhạy bén, chu đáo; Có kỹ năng làm việc độc lập, chủ động, có kỹ năng lập kế hoạch, xử lý tình huống tốt; Khả năng làm việc dưới cường độ áp lực công việc cao. Tuổi từ 1986 – 1998

Tại Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 10.000.000 - 13.000.000 đồng/tháng (tùy năng lực) Thời gian làm việc: 8h00 – 17h00 (nghỉ trưa 1h30p) + Nghỉ 02 thứ 7/tháng + Các ngày chủ nhật. Được hưởng đầy đủ các chính sách phúc lợi của công ty: Thưởng lương tháng 13; Vinh danh; Tổ chức sinh nhật, chế độ thăm hỏi, hiếu hỉ... Được nghỉ phép 12 ngày/năm và nghỉ các ngày lễ tết, đóng BHXH theo quy định. Được làm việc trong môi trường tôn trọng & cầu thị nhân tài, luôn đánh giá cao & tạo điều kiện cho tinh thần cầu tiến & tham vọng của từng cá nhân trong tổ chức Tham gia các hoạt động tập thể như: từ thiện, bóng đá, tổ chức sinh nhật hằng tháng, event, team building, du lịch... của công ty. Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, có cơ hội thăng tiến và phát triển chuyên môn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado

