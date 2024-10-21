Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 66 Khúc Thừa Dụ, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Công tác Trợ lý Giám đốc

Lập kế hoạch, đặt lịch hẹn, tiếp khách hàng, đối tác, đặt vé máy bay, khách sạn khi giám đốc đi công tác Soạn thảo hợp đồng, văn bản, tài liệu và công văn. Chuẩn bị các tài liệu và thông tin theo yêu cầu. Chăm sóc đời sống văn phòng của giám đốc

2. Công tác nhân sự

Triển khai tuyển dụng nội bộ của công ty theo order từ các phòng ban. Quản lý thông tin nhân sự, cập nhập tình trạng biến động nhân sự trên hệ thống lưu trữ thông tin của công ty. Tổ chức các hoạt động nội bộ hàng tháng nhằm kết nối người lao động, xây dựng văn hóa nội bộ doanh nghiệp

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý và Ban giám đốc Công ty.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, độ tuổi từ 24 - 28

Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành Có định hướng gắn bó với công tác nhân sự Có >1 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực nhân sự. Ưu tiên ứng viên từng làm trong lĩnh vực mỹ phẩm Tư duy nhanh nhẹn, đo lường và hiệu quả - hiệu suất. Đóng gói kiến thức, quy trình làm việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 9.000.000 vnđ - 12.000.000 vnđ + Phụ cấp

Đề xuất tăng lương định kỳ từ 1 lần/năm Thưởng tháng lương thứ 13 Đóng BHXH, BHYT, Thưởng nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước Du lịch, nghỉ mát, team building, Year End Party... Nghỉ lễ theo lịch quốc gia & thưởng tiền (Tết dương lịch, 8/3, 30/4, 1/5, 1/6, trung thu...). Nghỉ phép năm 12 ngày/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER

