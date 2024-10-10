Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH PRIORITY HEALTHCARE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH PRIORITY HEALTHCARE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH PRIORITY HEALTHCARE
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/11/2024
CÔNG TY TNHH PRIORITY HEALTHCARE

Hành chính

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY TNHH PRIORITY HEALTHCARE

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tản Đà, Phường 11, Quận 5

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

- Tiếp nhận, xử lý, lưu trữ toàn bộ hệ thống văn bản, giấy tờ: công văn, biểu mẫu hành chính, quy chế, quy trình, biểu mẫu nhân sự, các hợp đồng, tài liệu liên quan
- Cập nhật các chính sách, các thông tin thay đổi hoặc bổ xung, các vấn đề pháp lý và quản lý hồ sơ của nhân viên chuyên môn theo quy định Bộ y tế
- Lập kế hoạch tuyển dụng nhân sự, sàng lọc CV, phỏng vấn, gửi thư mời nhận việc, tham mưu giám đốc các vấn đề của phòng khám
- Hỗ trợ các phòng ban trong việc giải quyết các công việc hành chính nhân sự và thực hiện các công việc khác có liên quan theo sự phân công của giám đốc

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm về hành chính nhân sự trên 3 năm trong lĩnh vực Y tế và nắm được nguyên tắc hoạt động của phòng khám
- Từng làm việc tại các phòng khám, bệnh viện trong khu vực
- Hiểu rõ các quy định của pháp luật liên quan đến lao động (kể cả lao động Việt Nam và nước ngoài)
- Có kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống, có tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, cẩn thận.
- Kỹ năng tiếng Trung đọc hiểu, giao tiếp tốt (biết thêm tiếng Anh là một lợi thế)
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

Tại CÔNG TY TNHH PRIORITY HEALTHCARE Thì Được Hưởng Những Gì

- Cơ sở vật chất đầy đủ hỗ trợ cho công việc.
- Có phụ cấp xăng xe, giữ xe
- Các chế độ phúc lợi bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, ngày nghỉ phép, nghỉ Lễ Tết đầy đủ theo quy định.
- Tổ chức liên hoan, hoạt động vào dịp sinh nhật và Lễ Tết
- Lương, thưởng kết hôn, thưởng tháng 13 theo doanh thu,
- Được rèn luyện thêm nghiệp vụ chuyên môn và các kỹ năng quản lý khác trong quá trình làm việc
- Môi trường làm việc sạch sẽ, thoáng mát, thân thiện, hòa đồng, có cơ hội thăng tiến cao khi hoàn thành tốt các công việc được giao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PRIORITY HEALTHCARE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PRIORITY HEALTHCARE

CÔNG TY TNHH PRIORITY HEALTHCARE

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 86 TẢN ĐÀ, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

