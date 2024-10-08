Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Công ty TNHH Điều hoà Gree (Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 18 Triệu

Công ty TNHH Điều hoà Gree (Việt Nam)
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/11/2024
Công ty TNHH Điều hoà Gree (Việt Nam)

Nhân sự/Hành chính/Pháp chế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Tại Công ty TNHH Điều hoà Gree (Việt Nam)

Mức lương
14 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: E0.07(EA2.7.1)Khu Riverside Residence

- P5, P.Tân Phú, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương 14 - 18 Triệu

Quản lý các công việc - chi phí liên quan đến hành chính (văn phòng phẩm, đặt vé máy bay, đặt khách sạn, chuyển phát văn thư, làm visa, quản lý phòng họp, điều xe, chấm công, lưu trữ hồ sơ, mua sắm vật phẩm,..) Chịu trách nhiệm quản lý tài sản cố định của Công ty, tổ chức theo dõi, giám sát việc sử dụng các tài sản và trang thiết bị Công ty một cách hợp lý Chấm công, tính lương, BHXH cho người lao động Tuyển dụng, đào tạo, phát triển, nguồn nhân lực và xây dựng chính sách thăng tiến, thay thế nhân sự. Xây dựng các quy định quản lý việc sử dụng tài sản, trang thiết bị của Công ty Đào tạo, hướng dẫn, đánh giá giá hiệu quả làm việc của nhân viên trong phòng; quản lý và phân công công việc cho nhân viên trong phòng theo đúng chức năng nhiệm vụ. Thực hiện kế hoạch, báo cáo đúng thời gian quy định. Tham mưu các công tác liên quan đến quản trị nguồn nhân lực Và hoàn thành các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc bộ phận.
Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học trở lên. Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí Hành chính Nhân sự. Tiếng Trung (Tiếng Quảng Đông) : nghe, nói, đọc, viết khá trở lên (bắt buộc) Kỹ năng tin học văn phòng tốt. Thái độ làm việc tích cực, trung thật, nhanh nhẹn, nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm cao.
Tại Công ty TNHH Điều hoà Gree (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, phép năm, BHXH, BHYT Thưởng cuối năm, Lương tháng 13 Chế độ nghỉ mát, khám sức khỏe, year end party...theo chính sách của công ty Phúc lợi đặc biệt khác dành cho nhân viên thâm niên Qùa tết thiếu nhi, quà khuyến học. Qùa/bánh các dịp lễ tết Sinh nhật, hiếu hỷ, ma chay, thăm bệnh Môi trường thân thiện, thoải mái, chuyên nghiệp, được tham gia các khóa đào tạo nâng cao năng lực
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Điều hoà Gree (Việt Nam)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Điều hoà Gree (Việt Nam)

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 19, Cao Ốc Flemington, 182 Lê Đại Hành, P.15, Q11

