Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Miraclebaby Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại Công ty TNHH Miraclebaby Việt Nam
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 38 Đường Số 5, Cư Xá Bình Thới, Phường 8, Quận 11
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
- Phụ trách tuyển dụng nhân viên, mở mang thị trường và hoạt động của công ty.
- Kết hợp với Trụ sở chính bên Trung Quốc, xử lý và phối hợp công việc nội bộ.
- Hỗ trợ tổ chức các kế hoạch đào tạo
- Theo dõi quản lý cập nhật hồ sơ nhân sự
- Thay mặt sếp quản lý đội ngũ trong cty.
- Hỗ trợ xuất hóa đơn theo các các đơn hàng trên hệ thống công ty.
- Các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Gửi CV bằng tiếng Trung
- Trên 2 năm kinh nghiệm vị trí tương tự, tiếng Trung giao tiếp lưu loát
- Nam, nữ từ 21-35 tuổi thành thạo tiếng Trung
- Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng hoặc từng làm trợ lý kinh doanh
- Thái độ làm việc nghiêm túc, cần mẫn, có lòng cầu tiến, có tinh thần làm việc theo nhóm
- Ưu tiên có Tiếng Anh cơ bản
Tại Công ty TNHH Miraclebaby Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương thỏa thuận: upto 20.000.000 vnđ
- Chính sách lương, thưởng: minh bạch, công bằng, cạnh tranh theo năng lực bản thân và kết quả công việc.
- Công ty có nhà xe thuận tiện cho việc đi lại.
- Được nhận các quyền lợi và chế độ chính sách theo Luật Lao Động; Luật BHXH và quy định của Công ty như thưởng lễ, Tết, tháng lương 13...
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, văn minh và đoàn kết
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Miraclebaby Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
