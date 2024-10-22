Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Miraclebaby Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 38 Đường Số 5, Cư Xá Bình Thới, Phường 8, Quận 11

Mô Tả Công Việc

- Phụ trách tuyển dụng nhân viên, mở mang thị trường và hoạt động của công ty.

- Kết hợp với Trụ sở chính bên Trung Quốc, xử lý và phối hợp công việc nội bộ.

- Hỗ trợ tổ chức các kế hoạch đào tạo

- Theo dõi quản lý cập nhật hồ sơ nhân sự

- Thay mặt sếp quản lý đội ngũ trong cty.

- Hỗ trợ xuất hóa đơn theo các các đơn hàng trên hệ thống công ty.

- Các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

- Gửi CV bằng tiếng Trung

- Trên 2 năm kinh nghiệm vị trí tương tự, tiếng Trung giao tiếp lưu loát

- Nam, nữ từ 21-35 tuổi thành thạo tiếng Trung

- Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng hoặc từng làm trợ lý kinh doanh

- Thái độ làm việc nghiêm túc, cần mẫn, có lòng cầu tiến, có tinh thần làm việc theo nhóm

- Ưu tiên có Tiếng Anh cơ bản

Quyền Lợi Được Hưởng

- Lương thỏa thuận: upto 20.000.000 vnđ

- Chính sách lương, thưởng: minh bạch, công bằng, cạnh tranh theo năng lực bản thân và kết quả công việc.

- Công ty có nhà xe thuận tiện cho việc đi lại.

- Được nhận các quyền lợi và chế độ chính sách theo Luật Lao Động; Luật BHXH và quy định của Công ty như thưởng lễ, Tết, tháng lương 13...

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, văn minh và đoàn kết

Cách Thức Ứng Tuyển

