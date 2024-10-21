Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 7, Tòa nhà Mộc Gia, 92 Yên Thế, Phường 2, Q. Tân Bình, TP. HCM, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận

Công tác hành chính và quy trình

Tổ chức thực hiện các công việc liên quan hành chính của công ty Xây dựng, soạn thảo và lưu trữ các văn bản hành chính, biểu mẫu của công ty như: Thông báo, quyết định, hợp đồng, quy trình,.... Thiết lập và xây dựng hệ thống quy trình nghiệp vụ của từng bộ phận/phòng ban. Quản lý, phân tích, đánh giá tổng quan các điều khoản trong quá trình ký kết hợp đồng, hoặc các giấy tờ của công ty với đối tác. Tham mưa cho BGĐ về cơ cấu tổ chức điều hành, công tác đào tạo tuyển dụng, phương

Công tác về nhân sự

Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ hàng năm, quý, tháng. Theo dõi và có kế hoạch xây dựng/ tham mưu cho ban lãnh đạo công ty về định biên nhân sự nhằm đảm bảo nguồn nhân lực đáp ứng được quá trình vận hành và phát triển của công ty. Thực hiện các công việc liên quan đến đăng ký bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, các báo cáo bảo hiểm, các thủ tục nhận bảo hiểm xã hội & các thủ tục chấm dứt bảo hiểm cho nhân viên nghỉ việc. Tổ chức thực hiện các công tác đăng ký mã số thuế, thủ tục giảm trừ gia cảnh; soạn thảo hợp đồng lao động, phụ lục hợp đồng lao động, gia hạn hợp đồng lao động theo quy định pháp luật Xây dựng quy chế lương thưởng, các biện pháp để khuyến khích – kích thích người lao động làm việc, cũng như đảm bảo các chế độ cho người lao động. Xây dựng các chương trình phát triển nghề nghiệp cho CNV công ty. Thiết lập chính sách và hệ thống quản lý KPI/ đánh giá hiệu suất công việc của từng bộ phận.

Xây dựng VHDN và đào tạo

Xây dựng và duy trì môi trường làm việc tích cực, thúc đẩy tinh thần đoàn kết và gắn kết nhân viên. Tổ chức các hoạt động đào tạo, sự kiện nội bộ nhằm nâng cao văn hóa doanh nghiệp và nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cũng như kỹ năng cho nhân viên công ty. Xây dựng hình ảnh Phòng Nhân sự trong văn hóa công ty.

Ban Kiểm Soát Chất Lượng (BKSCL)

Cùng các thành viên trong BKSCL thực hiện xây dựng quy chuẩn, quy trình, quy chế, sau đó ban hành thực hiện, giám sát chất lượng đội ngũ nhân sự trong toàn bộ hệ thống thông qua các chỉ số và tiêu chí đánh giá.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành về Quản trị nhân sự, Quản lý hành chính/văn thư. Ứng viên nữ có kinh nghiệm từ 2 năm ở vị trí tương đương. Có kinh nghiệm trong việc đánh giá chất lượng đội ngũ nhân sự. Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint). Khả năng giao tiếp tốt, quan sát tốt, tỉ mỉ và cẩn thận trong công việc, có khả năng kết nối và tạo nên văn hóa doanh nghiệp Hiểu biết tốt về các quy trình thủ tục, quy định, chính sách liên quan đến hoạt động của các tổ chức phi chính phủ. Kỹ năng làm việc nhóm, điều phối, hợp tác với các cá nhân, phòng ban trong tổ chức và với các đối tác bên ngoài. Tư duy phân tích, tổng hợp tốt. Kỹ năng truyền đạt và giao tiếp tốt. Cẩn thận, khả năng bao quát công việc tốt, có khả năng làm việc dưới áp lực cao. Có khả năng xây dựng và duy trì tốt các mối quan hệ đối tác bên ngoài tổ chức. Cam kết làm việc lâu dài.

Tại CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ: 15.000.000đ UP (Thỏa thuận tùy theo năng lực) Tham gia đầy đủ các chế độ Bảo hiểm theo quy định pháp luật. Địa điểm làm việc: 92 Yên Thế, P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM Thời gian làm việc: Thứ 2 – Sáng Thứ 7 Buổi sáng: 8h00 – 12h00 Buổi chiều: 13h30 - 17h30

Địa điểm làm việc: 92 Yên Thế, P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM

Thời gian làm việc: Thứ 2 – Sáng Thứ 7

Buổi sáng: 8h00 – 12h00

Buổi chiều: 13h30 - 17h30

