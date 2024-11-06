Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Công Ty TNHH Báo Ơn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 5 tòa nhà ACM, 96 Cao Thắng, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm 1-2 năm hành chính nhân sự trong ngành F&B là 1 ưu thế

Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng “networking”, thiết lập các mối quan hệ trong ngành F&B

Chịu được áp lực cao, có khả năng quản lý thời gian tốt

Tư duy logic tốt, nhanh nhẹn, chủ động trong công việc là bắt buộc

Thích nghi tốt với môi trường nhanh nhẹn, năng động & cập nhật công nghệ thường xuyên, đòi hỏi tốc độ nhanh

Tại Công Ty TNHH Báo Ơn Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương từ 10-15tr, thương lượng khi phỏng vấn

- Thời gian làm việc: Thứ Hai đến sáng thứ Bảy (nghỉ chiều thứ Bảy và ngày Chủ nhật)

- Thưởng cuối năm

- Hưởng chế độ BHXH, BHYT theo quy định nhà nước; 12 ngày phép năm, nghỉ Lễ, Tết theo quy định nhà nước.

- Làm việc trong môi trường thân thiện và có cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Báo Ơn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.