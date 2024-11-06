Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Công Ty TNHH Báo Ơn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Tại Công Ty TNHH Báo Ơn
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Tầng 5 tòa nhà ACM, 96 Cao Thắng, Quận 3
Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm 1-2 năm hành chính nhân sự trong ngành F&B là 1 ưu thế
Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng “networking”, thiết lập các mối quan hệ trong ngành F&B
Chịu được áp lực cao, có khả năng quản lý thời gian tốt
Tư duy logic tốt, nhanh nhẹn, chủ động trong công việc là bắt buộc
Thích nghi tốt với môi trường nhanh nhẹn, năng động & cập nhật công nghệ thường xuyên, đòi hỏi tốc độ nhanh
Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng “networking”, thiết lập các mối quan hệ trong ngành F&B
Chịu được áp lực cao, có khả năng quản lý thời gian tốt
Tư duy logic tốt, nhanh nhẹn, chủ động trong công việc là bắt buộc
Thích nghi tốt với môi trường nhanh nhẹn, năng động & cập nhật công nghệ thường xuyên, đòi hỏi tốc độ nhanh
Tại Công Ty TNHH Báo Ơn Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương từ 10-15tr, thương lượng khi phỏng vấn
- Thời gian làm việc: Thứ Hai đến sáng thứ Bảy (nghỉ chiều thứ Bảy và ngày Chủ nhật)
- Thưởng cuối năm
- Hưởng chế độ BHXH, BHYT theo quy định nhà nước; 12 ngày phép năm, nghỉ Lễ, Tết theo quy định nhà nước.
- Làm việc trong môi trường thân thiện và có cơ hội thăng tiến.
- Thời gian làm việc: Thứ Hai đến sáng thứ Bảy (nghỉ chiều thứ Bảy và ngày Chủ nhật)
- Thưởng cuối năm
- Hưởng chế độ BHXH, BHYT theo quy định nhà nước; 12 ngày phép năm, nghỉ Lễ, Tết theo quy định nhà nước.
- Làm việc trong môi trường thân thiện và có cơ hội thăng tiến.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Báo Ơn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI