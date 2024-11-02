Tuyển Sản xuất Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Tuấn Anh làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: An Hưng, An Dương

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Hỗ trợ công tác hành chính văn phòng, quản lý hồ sơ, tài liệu, giấy tờ liên quan đến hoạt động của công ty. Thực hiện các công việc liên quan đến HSE (An toàn vệ sinh lao động và môi trường) Thực hiện các quy định về an toàn lao động, vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật và của công ty. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về an toàn lao động, vệ sinh môi trường tại nơi làm việc. Xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch về an toàn lao động, vệ sinh môi trường. Hỗ trợ xử lý các sự cố về an toàn lao động, vệ sinh môi trường. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Hành chính, Quản trị kinh doanh, An toàn lao động hoặc các ngành nghề liên quan. > 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực hành chính, HSE. Nắm vững các kiến thức về hành chính văn phòng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường. Có kỹ năng giao tiếp, ứng xử tốt, khả năng làm việc độc lập và theo nhóm. Nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm trong công việc. Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Tuấn Anh Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng hấp dẫn theo năng lực và hiệu quả công việc. Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN). Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding, du lịch hàng năm. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện. Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Tuấn Anh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.