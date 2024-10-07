Tuyển Hành chính NHÀ SÁCH TIẾN THỌ làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 424 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

1. Quản lý tài sản: - Kiểm soát số lượng, chất lượng tài sản/ CCDC tại không gian chung của Công ty - Đề xuất thay thế/ bổ sung để phù hợp với thực tế không gian văn phòng 2. Chi phí hành chính: - Thực hiện theo dõi công nợ và đề xuất chi phí hành chính theo ngày, tuần, tháng - Đảm bảo chi phí hành chính không vượt ngân sách đã lập kế hoạch hàng tháng 3. Tổ chức công tác hành chính: - Tổ chức thực hiện các công việc hành chính trong Công ty - Đảm bảo nhân viên trong công ty tuân thủ đúng quy trình thủ tục hành chính đã được phê duyệt - Phối hợp cùng công đoàn trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, hậu cần cho đội ngũ CBNV. - Hỗ trợ các sự kiện/đào tạo của Công ty. 4. Giám sát công tác hành chính: - Giám sát cách thức thực hiện công việc của nhân viên bộ phận, có điều chỉnh thích hợp khi phát hiện sai quy trình - Giám sát việc đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, và phòng chống cháy nổ 5. Tham mưu cho BGĐ: - Tham mưu cho BGĐ trong việc xây dựng cơ chế, đãi ngộ và tổ chức thực hiện quy định quy chế của Công ty. - Thực hiện các công việc đột xuất khác theo yêu cầu của BGĐ.

1. Quản lý tài sản:

2. Chi phí hành chính:

3. Tổ chức công tác hành chính:

-

4. Giám sát công tác hành chính:

5. Tham mưu cho BGĐ:

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 5 năm kinh nghiệm ở vị trí Hành chính, ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm quản lý tại công ty có quy mô từ 500 nhân sự Am hiểu về pháp luật, quy định liên quan Kỹ năng quản trị tốt Tư duy dịch vụ khách hàng Phù hợp với bộ GTCT: Tận tâm, Kiên định, Làm việc có kết quả, Giữ lời, Học hỏi liên tục

Từ 5 năm kinh nghiệm ở vị trí Hành chính, ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm quản lý tại công ty có quy mô từ 500 nhân sự

Am hiểu về pháp luật, quy định liên quan

Kỹ năng quản trị tốt

Tư duy dịch vụ khách hàng

Phù hợp với bộ GTCT: Tận tâm, Kiên định, Làm việc có kết quả, Giữ lời, Học hỏi liên tục

Tại NHÀ SÁCH TIẾN THỌ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh thị trường, theo năng lực; Phụ cấp ăn trưa, ăn giữa giờ, đồ ăn vặt tại pantry,... Cơ hội thăng tiến cao; Xét tăng lương hàng năm; Chế độ sinh nhật, cưới hỏi, ốm đau, ...; Thưởng quý, thưởng nóng, thưởng dự án, thưởng Lễ/Tết, tháng Lương thứ 13 ...; Chế độ du lịch hàng năm; Chế độ mua hàng ưu đãi cho CBNV, miễn phí khu vui chơi cho con em CBNV; Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ để nâng cao chuyên môn; Được tham gia BHYT, BHXH và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của nhà sách.

Mức lương cạnh tranh thị trường, theo năng lực;

Phụ cấp ăn trưa, ăn giữa giờ, đồ ăn vặt tại pantry,...

Cơ hội thăng tiến cao;

Xét tăng lương hàng năm;

Chế độ sinh nhật, cưới hỏi, ốm đau, ...;

Thưởng quý, thưởng nóng, thưởng dự án, thưởng Lễ/Tết, tháng Lương thứ 13 ...;

Chế độ du lịch hàng năm;

Chế độ mua hàng ưu đãi cho CBNV, miễn phí khu vui chơi cho con em CBNV;

Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ để nâng cao chuyên môn;

Được tham gia BHYT, BHXH và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của nhà sách.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NHÀ SÁCH TIẾN THỌ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin