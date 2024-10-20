Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỀN QUÂN GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 122 Vành Đai Tây, Phường An Khánh, Quận 2

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

- Tiếp đón và hướng dẫn khi khách hàng đến làm việc tại Công ty

- Trực và giải quyết các thắc mắc qua điện thoại hotline

- Tiếp nhận và xử lý các tài liệu, thư từ, công văn đến và đi

- Phối hợp quản trị hành chính văn phòng

- Chuẩn bị hậu cần cho các cuộc họp, sự kiện của Công ty

- Các công việc khác theo sắp xếp của quản lý

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kỹ năng giao tiếp, ngoại giao tốt

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

- Tính cách thân thiện, nhiệt tình và hăng hái

- Ưu tiên ứng viên sử dụng thành thạo Tiếng Anh giao tiếp

- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỀN QUÂN GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc: T2 - T6 (8h30-18h00)

- Môi trường làm việc năng động sáng tạo.

- Được tham gia các hoạt động du lịch hàng năm của Công Ty.

- Hưởng các chế độ khác theo quy định của Công Ty và Nhà Nước

- Được hỗ trợ, kết nối các mối quan hệ phục vụ cho công việc.

- Được đào tạo, làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỀN QUÂN GROUP

