Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP THÔNG MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP THÔNG MINH
Ngày đăng tuyển: 14/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/11/2024
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP THÔNG MINH

Hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP THÔNG MINH

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 318 bùi xương trạch, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Phối hợp cùng ban lãnh đạo xây dựng quy chế, chế tài về lương, thưởng.
Xây dựng và quản lý hệ thống đánh giá KPI cho nhân viên và bộ phận.
KPI
Cập nhật các chính sách, quy định phù hợp với luật lao động và tình hình thực tế công ty.
Quản lý hồ sơ nhân sự, hợp đồng lao động và bảo hiểm xã hội.
Tính lương, thưởng, phụ cấp hàng tháng theo quy chế công ty.
Theo dõi và xử lý các vấn đề liên quan đến chấm công, nghỉ phép, kỷ luật của nhân viên.
chấm công, nghỉ phép, kỷ luật
Tham gia vào quy trình tuyển dụng và sàng lọc hồ sơ nhân sự.
Đề xuất, tổ chức và thực hiện các chương trình đào tạo, sự kiện nội bộ,
phát triển năng lực cho nhân viên.
Quản lý công tác hành chính: văn thư, lưu trữ hồ sơ, soạn thảo công văn, quản lý văn phòng phẩm.
Thực hiện các công tác liên quan đến quản lý tài sản, trang thiết bị văn phòng.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên các chuyên ngành Quản trị nhân sự, Quản trị kinh doanh, Luật hoặc các lĩnh vực liên quan.
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong mảng hành chính – nhân sự, đặc biệt trong xây dựng chính sách lương, thưởng và hệ thống KPI.
Hiểu biết sâu về luật lao động, bảo hiểm xã hội và các chính sách liên quan.
Kỹ năng xử lý dữ liệu tốt, thành thạo Excel và các phần mềm quản lý nhân sự.
Khả năng lập kế hoạch, tổ chức và quản lý công việc hiệu quả.
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt, có tư duy logic và khả năng giải quyết vấn đề.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong công ty Máy tính, Thiết bị công nghệ thông tin, Camera, Cơ điện.
Không vướng vào tệ nạn xã hội.
Không kinh doanh riêng với khách hàng của công ty, không kinh doanh ngoài cùng lĩnh vực công việc với công ty.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP THÔNG MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8 - 10 triệu VNĐ (theo năng lực và kinh nghiệm).
Tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN) theo quy định.
Thưởng lễ, Tết và các chế độ phúc lợi khác.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và có cơ hội thăng tiến.
Được tham gia các hoạt động đào tạo nâng cao kỹ năng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP THÔNG MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP THÔNG MINH

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP THÔNG MINH

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 8 ngõ 318 Bùi Xương Trạch, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

