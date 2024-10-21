Tuyển Bất động sản/Xây dựng CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN THẨM ĐỊNH GIÁ SUNVALUE làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bất động sản/Xây dựng Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN THẨM ĐỊNH GIÁ SUNVALUE
- Hà Nội: Tầng 9 Tòa nhà Newtatco, 21 Láng Hạ, Ba Đình
Mô Tả Công Việc Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 9 - 10 Triệu
- Tiếp nhận công văn, hồ sơ, tài liệu từ các bộ phận thuộc Chi nhánh trình Giám đốc chi nhánh
- Truyền đạt thông tin của Giám đốc/Phó Giám đốc đến các bộ phận liên quan và nhận, chuyển thông tin phản hồi từ các bộ phận đến Ban Giám đốc.
- Thay mặt Ban Giám đốc soạn thảo văn bản giao dịch với đối tác.
- Thực hiện các công việc hành chính như photo tài liệu, fax, gửi
– nhận thư, quản lý, lưu trữ tài liệu đi và đến của Ban Giám đốc.
- Cập nhật, sắp xếp lịch làm việc của Ban giám đốc
- Chuẩn bị tài liệu, phân phối tài liệu tới các thành viên tham dự cuộc họp với Ban Giám đốc.
- Ghi chép, thông báo, lưu trữ các biên bản làm việc.
- Đôn đốc, nhắc nhở các bộ phận thực hiện các công việc đã được Ban Giám đốc chỉ đạo thông qua các cuộc họp.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc/ Phó Giám đốc phân công.
Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm 06 tháng trở lên ở vị thư ký, trợ lý
- Có kỹ năng giao tiếp tốt, tiếng Anh là một lợi thế
- Sử dụng vi tính văn phòng và internet thành thạo
Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN THẨM ĐỊNH GIÁ SUNVALUE Thì Được Hưởng Những Gì
Laptop
Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Phụ cấp
Đồng phục
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Công tác phí
Phụ cấp thâm niên
Nghỉ phép năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN THẨM ĐỊNH GIÁ SUNVALUE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
