Tuyển Bất động sản/Xây dựng CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN THẨM ĐỊNH GIÁ SUNVALUE làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

- Tiếp nhận công văn, hồ sơ, tài liệu từ các bộ phận thuộc Chi nhánh trình Giám đốc chi nhánh

- Truyền đạt thông tin của Giám đốc/Phó Giám đốc đến các bộ phận liên quan và nhận, chuyển thông tin phản hồi từ các bộ phận đến Ban Giám đốc.

- Thay mặt Ban Giám đốc soạn thảo văn bản giao dịch với đối tác.

- Thực hiện các công việc hành chính như photo tài liệu, fax, gửi

– nhận thư, quản lý, lưu trữ tài liệu đi và đến của Ban Giám đốc.

- Cập nhật, sắp xếp lịch làm việc của Ban giám đốc

- Chuẩn bị tài liệu, phân phối tài liệu tới các thành viên tham dự cuộc họp với Ban Giám đốc.

- Ghi chép, thông báo, lưu trữ các biên bản làm việc.

- Đôn đốc, nhắc nhở các bộ phận thực hiện các công việc đã được Ban Giám đốc chỉ đạo thông qua các cuộc họp.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc/ Phó Giám đốc phân công.