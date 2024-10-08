Tuyển Hành chính CÔNG TY LUẬT TNHH TTP BENGOSHI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 192 Thái Thịnh, Láng Hạ, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

1.Hành chính nhân sự

Thực hiện công tác hành chính: soạn thảo văn bản, lưu trữ, tiếp nhận... Quản lý văn phòng: tài sản tại văn phòng, báo sửa chữa, bảo hành các thiết bị Quản lý chi tiêu petty cash Theo dõi, đặt VPP, cấp phát thiết bị làm việc Quản lý Hợp đồng lao động, hồ sơ nhân sự Theo dõi, chấm công ngày phép Tuyển dụng theo yêu cầu của Ban Giám Đốc. Thực hiện tính lương, thưởng, bảo hiểm xã hội, báo tăng giảm nhân sự, giải quyết chế độ của nhân viên... Lên kế hoạch, tổ chức các sự kiện và du lịch trong năm của Công ty.

Thực hiện công tác hành chính: soạn thảo văn bản, lưu trữ, tiếp nhận...

Quản lý văn phòng: tài sản tại văn phòng, báo sửa chữa, bảo hành các thiết bị

Quản lý chi tiêu petty cash

Theo dõi, đặt VPP, cấp phát thiết bị làm việc

Quản lý Hợp đồng lao động, hồ sơ nhân sự

Theo dõi, chấm công ngày phép

Tuyển dụng theo yêu cầu của Ban Giám Đốc.

Thực hiện tính lương, thưởng, bảo hiểm xã hội, báo tăng giảm nhân sự, giải quyết chế độ của nhân viên...

Lên kế hoạch, tổ chức các sự kiện và du lịch trong năm của Công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học Kinh nghiệm: 01 năm làm việc ở vị trí tương đương Thành thạo tiếng Anh là một lợi thế Tinh thần trách nhiệm công việc cao, chịu được áp lực công việc, nhanh nhẹn, thẳng thắn, trung thực, mong muốn gắn bó lâu dài với công ty; Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng; Kỹ năng giao tiếp tốt.

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học

Kinh nghiệm: 01 năm làm việc ở vị trí tương đương

Thành thạo tiếng Anh là một lợi thế

Tinh thần trách nhiệm công việc cao, chịu được áp lực công việc, nhanh nhẹn, thẳng thắn, trung thực, mong muốn gắn bó lâu dài với công ty;

Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng;

Kỹ năng giao tiếp tốt.

Tại CÔNG TY LUẬT TNHH TTP BENGOSHI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực; Cơ hội phát triển bền vững, định hướng rõ ràng, được tham gia vào khóa đào tạo tại Công ty. Làm việc thời gian hành chính 8h30 - 17h30, nghỉ trưa 12h30 - 14h, thứ 2 - thứ 6 và 2 thứ 7/tháng (online); Phúc lợi: BHXH, BHYT, BHTN; Thưởng Tết, Du lịch hàng năm theo quy định của Công ty; nghỉ lễ, Tết theo quy định của Pháp luật. Thưởng performance hàng quý, review lương hàng năm.

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực;

Cơ hội phát triển bền vững, định hướng rõ ràng, được tham gia vào khóa đào tạo tại Công ty.

Làm việc thời gian hành chính 8h30 - 17h30, nghỉ trưa 12h30 - 14h, thứ 2 - thứ 6 và 2 thứ 7/tháng (online);

Phúc lợi: BHXH, BHYT, BHTN; Thưởng Tết, Du lịch hàng năm theo quy định của Công ty; nghỉ lễ, Tết theo quy định của Pháp luật.

Thưởng performance hàng quý, review lương hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY LUẬT TNHH TTP BENGOSHI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin