Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh Trường Cao đẳng Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Km 3+350 đường Phan Trọng Tuệ, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội, Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc sử dụng tài sản, phòng ốc của các lớp học trong toàn trường, báo cáo cho trưởng phòng ngay khi phát hiện sự cố. Thực hiện việc sửa chữa cơ sở vật chất khối văn phòng nhà trường. Đảm bảo hoạt động thông suốt của các thiết bị văn phòng và phòng máy tính, phòng thí nghiệm. Kiểm tra cơ sở vật chất sau mỗi buổi học, mở cửa, khóa cửa các lớp học khi hết giờ học. Kiểm tra công tác quản lý tiết kiệm điện của các phòng học và văn phòng. Phụ trách hoạt động của các công trình về cở sở vật chất nhà trường đang triển khai và báo cáo lại trưởng phòng. Kiểm tra tài sản nhà trường theo báo cáo hàng tháng được đã phê duyệt. Lập dự trù vật tư tiêu hao: mực in, văn phòng phẩm (nếu có). Biết lắp đặt hệ thống điện – nước, thiết bị theo yêu cầu; Giám sát quá trình vận hành hệ thống điện – nước, thiết bị; sửa chữa và khắc phục các sự cố về điện/nước; Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điện – nước, thiết bị. Thực hiện phối hợp với các phòng ban trong trường về các công việc khác khi có yêu cầu từ trưởng phòng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam độ tuổi từ 35-45, sức khỏe tốt. Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học ngành kỹ thuật (Điện, điện dân dụng, điện lạnh, CNTT...). Ưu tiên ứng viên có từ 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trở lên. Biết sử dụng các phần mềm phổ biến trên máy vi tính. Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, có ý thức chấp hành nguyên tắc, nội quy của nhà trường và pháp luật của nhà Nước. Lịch sự, hoà nhã với mọi thành viên trong Nhà trường và hiểu về mô hình hoạt động của nhà trường. Nhanh nhẹn, chịu khó, ham học hỏi. Ưu tiên ứng viên có tính ổn định, xác định gắn bó, làm việc lâu dài.

Tại Trường Cao đẳng Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương theo thỏa thuận. Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTT theo quy định của nhà nước và của nhà trường. Xét nâng lương, thưởng theo quy định của nhà trường. Phụ cấp trách nhiệm (nếu có). Chế độ phúc lợi, đãi ngộ hấp dẫn: các ngày lễ, tết, du xuân, du lịch nghỉ hè,... theo quy định của nhà trường. Làm việc trong môi trường hiện đại, văn minh, năng động, thân thiện và chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường Cao đẳng Hà Nội

