Tuyển Hành Chính thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Horison Tower, 40 Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm địa chỉ làm việc của các khách hàng theo danh sách được cung cấp.Chụp hình và xác minh địa chỉ Scan tài liệu Nhập tài liệu Thực hiện các công tác hỗ trợ khác

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã từng làm nhân viên giao hàng, giao nhận hoặc tài xế công nghệ là lợi thế Có bằng lái xe, có thể gắn bó dài lâu và làm việc độc lập, yêu thích công việc di chuyển Có kiểm tra CIC, Lý lịch tư pháp số 2, Drug test trước khi nhận việc (thời gian chờ từ 3,4 tuần và không tốn phí)

Tại CÔNG TY TNHH DIGI-TEXX Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập

Lương cơ bản: 5.300.000 VNĐ Trợ cấp đi lại 110.000 VNĐ/ngày công thực tế hoặc 80.000 VNĐ/ngày công thực tế Xét thưởng hiệu suất 3.600.000 VNĐ vào tháng thứ 6. Từ tháng thứ 7 trở đi thưởng hiệu suất 300.000/600.000/1.000.000 VNĐ/tháng

Quyền lợi

Phép năm: 12 ngày/ năm Thưởng cuối năm Xét tăng lương 1 năm/lần Gửi xe miễn phí Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN sau 2 tháng đào tạo Khám sức khỏe định kỳ hằng năm Được mua bảo hiểm sức khỏe hằng năm Tham gia các hoạt động, câu lạc bộ nội bộ (tiệc Tất niên, ngày hội thể thao, ngày hội gia đình, bóng đá nam/nữ, văn nghệ...) Các phúc lợi từ Công đoàn (quà cho các ngày Lễ/Tết, tiền mừng sinh nhật, mừng cưới, sinh con,...) Môi trường làm việc thân thiện, cơ sở vật chất đầy đủ Công việc ổn định, lâu dài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DIGI-TEXX

