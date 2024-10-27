Tuyển Hành Chính thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH DIGI-TEXX
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Horison Tower, 40 Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm địa chỉ làm việc của các khách hàng theo danh sách được cung cấp.Chụp hình và xác minh địa chỉ
Scan tài liệu
Nhập tài liệu
Thực hiện các công tác hỗ trợ khác
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đã từng làm nhân viên giao hàng, giao nhận hoặc tài xế công nghệ là lợi thế Có bằng lái xe, có thể gắn bó dài lâu và làm việc độc lập, yêu thích công việc di chuyển Có kiểm tra CIC, Lý lịch tư pháp số 2, Drug test trước khi nhận việc (thời gian chờ từ 3,4 tuần và không tốn phí)
Đã từng làm nhân viên giao hàng, giao nhận hoặc tài xế công nghệ là lợi thế
Có bằng lái xe, có thể gắn bó dài lâu và làm việc độc lập, yêu thích công việc di chuyển
Có kiểm tra CIC, Lý lịch tư pháp số 2, Drug test trước khi nhận việc (thời gian chờ từ 3,4 tuần và không tốn phí)
Tại CÔNG TY TNHH DIGI-TEXX Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập
Lương cơ bản: 5.300.000 VNĐ Trợ cấp đi lại 110.000 VNĐ/ngày công thực tế hoặc 80.000 VNĐ/ngày công thực tế Xét thưởng hiệu suất 3.600.000 VNĐ vào tháng thứ 6. Từ tháng thứ 7 trở đi thưởng hiệu suất 300.000/600.000/1.000.000 VNĐ/tháng
Lương cơ bản: 5.300.000 VNĐ
Trợ cấp đi lại 110.000 VNĐ/ngày công thực tế hoặc 80.000 VNĐ/ngày công thực tế
Xét thưởng hiệu suất 3.600.000 VNĐ vào tháng thứ 6. Từ tháng thứ 7 trở đi thưởng hiệu suất 300.000/600.000/1.000.000 VNĐ/tháng
Quyền lợi
Phép năm: 12 ngày/ năm Thưởng cuối năm Xét tăng lương 1 năm/lần Gửi xe miễn phí Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN sau 2 tháng đào tạo Khám sức khỏe định kỳ hằng năm Được mua bảo hiểm sức khỏe hằng năm Tham gia các hoạt động, câu lạc bộ nội bộ (tiệc Tất niên, ngày hội thể thao, ngày hội gia đình, bóng đá nam/nữ, văn nghệ...) Các phúc lợi từ Công đoàn (quà cho các ngày Lễ/Tết, tiền mừng sinh nhật, mừng cưới, sinh con,...) Môi trường làm việc thân thiện, cơ sở vật chất đầy đủ Công việc ổn định, lâu dài
Phép năm: 12 ngày/ năm
Thưởng cuối năm
Xét tăng lương 1 năm/lần
Gửi xe miễn phí
Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN sau 2 tháng đào tạo
Khám sức khỏe định kỳ hằng năm
Được mua bảo hiểm sức khỏe hằng năm
Tham gia các hoạt động, câu lạc bộ nội bộ (tiệc Tất niên, ngày hội thể thao, ngày hội gia đình, bóng đá nam/nữ, văn nghệ...)
Các phúc lợi từ Công đoàn (quà cho các ngày Lễ/Tết, tiền mừng sinh nhật, mừng cưới, sinh con,...)
Môi trường làm việc thân thiện, cơ sở vật chất đầy đủ
Công việc ổn định, lâu dài
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DIGI-TEXX
