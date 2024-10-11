Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ AVATEK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ AVATEK
- Hồ Chí Minh: Số 66/122 đường Bình Thành, Phường Bình Hưng Hòa B, Bình Tân
Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận
Xây dựng kế hoạch tuyển dụng, chịu trách nhiệm phỏng vấn và tuyển dụng, đảm bảo nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu của công ty
Hỗ trợ cho các bộ phận liên quan về công tác đào tạo nhân viên, phỏng vấn tuyển dụng nhân sự, tiếp nhận nhân sự, đánh giá nhân sự định kỳ,...
Xây dựng thang bảng lương, quy chế lương thưởng, khuyến khích người lao động làm việc, thực hiện các chế độ cho người lao động
Xây dựng các quy trình quản lý hành chính, quản lý tài sản công ty
Xây dựng các hoạt động phong trào, kết nối, phát triển văn hóa Công ty.
Phân công công việc nội bộ phòng và giám sát tiến độ thực hiện công việc
Thực hiện các công việc khác được giao và báo cáo công việc hàng ngày cho GĐ bộ phận.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nắm vững Luật lao động, Thuế TNCN, BHYT, BHXH
Có kiến thức và kỹ năng quản trị nhân sự
Kỹ năng giao tiếp tốt, năng động, thuyết trình tốt.
Bằng cấp: Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại Học Luật hoặc chuyên ngành nhân sự
Kinh nghiệm: Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm quản lý Phòng HC -NS
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ AVATEK Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 – Thứ 7 (CN nghỉ). Sáng 8h00 - 12h00, Chiều 13h30- 17h30
Lương cạnh tranh, nhận thưởng theo kết quả hoạt động kinh doanh
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động, đồng nghiệp thân thiện
Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, BHTN
Hỗ trợ cơm trưa 30k/ngày
Teambuilding : 1 - 2 lần/năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ AVATEK
