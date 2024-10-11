Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ AVATEK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 66/122 đường Bình Thành, Phường Bình Hưng Hòa B, Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng kế hoạch tuyển dụng, chịu trách nhiệm phỏng vấn và tuyển dụng, đảm bảo nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu của công ty Hỗ trợ cho các bộ phận liên quan về công tác đào tạo nhân viên, phỏng vấn tuyển dụng nhân sự, tiếp nhận nhân sự, đánh giá nhân sự định kỳ,... Xây dựng thang bảng lương, quy chế lương thưởng, khuyến khích người lao động làm việc, thực hiện các chế độ cho người lao động Xây dựng các quy trình quản lý hành chính, quản lý tài sản công ty Xây dựng các hoạt động phong trào, kết nối, phát triển văn hóa Công ty. Phân công công việc nội bộ phòng và giám sát tiến độ thực hiện công việc Thực hiện các công việc khác được giao và báo cáo công việc hàng ngày cho GĐ bộ phận.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nắm vững Luật lao động, Thuế TNCN, BHYT, BHXH Có kiến thức và kỹ năng quản trị nhân sự Kỹ năng giao tiếp tốt, năng động, thuyết trình tốt. Bằng cấp: Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại Học Luật hoặc chuyên ngành nhân sự Kinh nghiệm: Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm quản lý Phòng HC -NS

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ AVATEK Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 – Thứ 7 (CN nghỉ). Sáng 8h00 - 12h00, Chiều 13h30- 17h30 Lương cạnh tranh, nhận thưởng theo kết quả hoạt động kinh doanh Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động, đồng nghiệp thân thiện Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, BHTN Hỗ trợ cơm trưa 30k/ngày Teambuilding : 1 - 2 lần/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ AVATEK

