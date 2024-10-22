Tuyển Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ GALAXY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Tại CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ GALAXY
- Hồ Chí Minh: Lầu 5, Lô E Tòa nhà Cộng Hòa Garden, 20 Cộng Hòa, Phường 12,, Tân Bình
Mô Tả Công Việc Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Với Mức Lương Thỏa thuận
Nhận thông tin khách hàng có sẵn từ công ty có tình trạng hợp đồng
Liên hệ khách hàng để thông báo tình trạng, thời hạn đóng phí, hướng dẫn cách thức đóng phí tại các địa điểm như: Thế giới di dộng, Điện máy xanh, FPT,...
Trao đổi cho khách hàng nắm thông tin các hậu quả phát sinh nếu không thanh toán đúng hạn
Cập nhật tình trạng khách hàng lên hệ thống
Thực hiệc các bước cskh
Nhận thông tin khách hàng có sẵn từ công ty có tình trạng hợp đồng
Liên hệ khách hàng để thông báo tình trạng, thời hạn đóng phí, hướng dẫn cách thức đóng phí tại các địa điểm như: Thế giới di dộng, Điện máy xanh, FPT,...
Trao đổi cho khách hàng nắm thông tin các hậu quả phát sinh nếu không thanh toán đúng hạn
Cập nhật tình trạng khách hàng lên hệ thống
Thực hiệc các bước cskh
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng giao tiếp, ứng xử với khách hàng lịch sử, chăm chỉ
Sẽ được đào tạo khi nhận việc
Ưu tiên có kinh nghiệm tài chính ngân hàng
Sử dụng vi tính cơ bản
Tại CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ GALAXY Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Trên 7.000.000 VNĐ + Hoa hồng + Bonus ( Tùy năng lực mỗi bạn )
Thời gian làm việc: 8h-17h
Mỗi tuần 1 ngày nghỉ linh hoạt
12ngày phép năm, nghỉ lễ tết theo quy định
Đóng đầy đủ chính sách bảo hiểm + thẻ bảo hiểm sức khỏe toàn diện
Thử việc 2 tháng 100% lương + các chính sách phúc lợi
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ GALAXY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI