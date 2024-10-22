Tuyển Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ GALAXY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lầu 5, Lô E Tòa nhà Cộng Hòa Garden, 20 Cộng Hòa, Phường 12,, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhận thông tin khách hàng có sẵn từ công ty có tình trạng hợp đồng Liên hệ khách hàng để thông báo tình trạng, thời hạn đóng phí, hướng dẫn cách thức đóng phí tại các địa điểm như: Thế giới di dộng, Điện máy xanh, FPT,... Trao đổi cho khách hàng nắm thông tin các hậu quả phát sinh nếu không thanh toán đúng hạn Cập nhật tình trạng khách hàng lên hệ thống Thực hiệc các bước cskh

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng giao tiếp, ứng xử với khách hàng lịch sử, chăm chỉ Sẽ được đào tạo khi nhận việc Ưu tiên có kinh nghiệm tài chính ngân hàng Sử dụng vi tính cơ bản

Tại CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ GALAXY Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Trên 7.000.000 VNĐ + Hoa hồng + Bonus ( Tùy năng lực mỗi bạn ) Thời gian làm việc: 8h-17h Mỗi tuần 1 ngày nghỉ linh hoạt 12ngày phép năm, nghỉ lễ tết theo quy định Đóng đầy đủ chính sách bảo hiểm + thẻ bảo hiểm sức khỏe toàn diện Thử việc 2 tháng 100% lương + các chính sách phúc lợi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ GALAXY

