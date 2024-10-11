Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Công ty CP cơ khí và kính gia dụng Đồng Tâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 17 Triệu

Mức lương 14 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phú Xuyên

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương 14 - 17 Triệu

Hỗ trợ Trưởng phòng HCNS trong việc hoạch định và triển khai các chiến lược, chính sách nhân sự phù hợp với mục tiêu phát triển của công ty. Tham gia xây dựng và triển khai các quy chế, quy định, quy trình về nhân sự, đảm bảo phù hợp với luật lao động và đặc thù của công ty. Phân tích, đánh giá nhu cầu nhân sự, tham gia tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. Quản lý, theo dõi, đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả làm việc. Xây dựng định mức, đơn giá khoán sản phẩm, thang bảng lương, hệ thống KPI đánh giá Xây dựng và triển khai các chương trình phúc lợi, văn hóa doanh nghiệp, tạo động lực cho nhân viên. Tham gia giải quyết các vấn đề liên quan đến quan hệ lao động, xử lý các tình huống phát sinh trong công việc. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng HCNS.

Hỗ trợ Trưởng phòng HCNS trong việc hoạch định và triển khai các chiến lược, chính sách nhân sự phù hợp với mục tiêu phát triển của công ty.

Tham gia xây dựng và triển khai các quy chế, quy định, quy trình về nhân sự, đảm bảo phù hợp với luật lao động và đặc thù của công ty.

Phân tích, đánh giá nhu cầu nhân sự, tham gia tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực.

Quản lý, theo dõi, đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả làm việc.

Xây dựng định mức, đơn giá khoán sản phẩm, thang bảng lương, hệ thống KPI đánh giá

Xây dựng và triển khai các chương trình phúc lợi, văn hóa doanh nghiệp, tạo động lực cho nhân viên.

Tham gia giải quyết các vấn đề liên quan đến quan hệ lao động, xử lý các tình huống phát sinh trong công việc.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng HCNS.

Với Mức Lương 14 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nhân sự, Luật, Kinh tế hoặc các ngành nghề liên quan. Có kinh nghiệm từ 02 năm trở lên vị trí quản lý tương đương. Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm ở công ty sản xuất Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt. Nắm vững kiến thức về luật lao động, các quy định về quản trị nhân sự. Thành thạo tin học văn phòng, sử dụng thành thạo các phần mềm quản lý nhân sự. Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm. Có tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, nhiệt tình, năng động, sáng tạo.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nhân sự, Luật, Kinh tế hoặc các ngành nghề liên quan.

Có kinh nghiệm từ 02 năm trở lên vị trí quản lý tương đương. Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm ở công ty sản xuất

Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt.

Nắm vững kiến thức về luật lao động, các quy định về quản trị nhân sự.

Thành thạo tin học văn phòng, sử dụng thành thạo các phần mềm quản lý nhân sự.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Có tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, nhiệt tình, năng động, sáng tạo.

Tại Công ty CP cơ khí và kính gia dụng Đồng Tâm Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng hấp dẫn, phù hợp với năng lực và hiệu quả công việc. Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật. Được tham gia các hoạt động văn hóa, du lịch do công ty tổ chức. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Lương, thưởng hấp dẫn, phù hợp với năng lực và hiệu quả công việc.

Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Được tham gia các hoạt động văn hóa, du lịch do công ty tổ chức.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP cơ khí và kính gia dụng Đồng Tâm

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin