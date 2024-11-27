Tuyển HCNS thu nhập 30 - 40 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty cổ phần Công nghệ Phẩm Ba Đình
Ngày đăng tuyển: 27/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
Công ty cổ phần Công nghệ Phẩm Ba Đình

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty cổ phần Công nghệ Phẩm Ba Đình

Mức lương
30 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 505 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

Xây dựng và cập nhật hệ thống chính sách lương, thưởng, phúc lợi của công ty.
Quản lý hồ sơ nhân sự, đảm bảo tính chính xác và cập nhật thông tin nhân viên.
Quản lý công tác báo cáo định kỳ về lương, thưởng, phúc lợi.
Quản lý công tác hành chính, tổ chức sự kiện nội bộ
Xây dựng cơ cấu tổ chức, hệ thống JD
Tham gia vào việc xây dựng hệ thống chỉ số năng suất hiệu suất
Hỗ trợ giải đáp thắc mắc của nhân viên về các vấn đề liên quan đến lương, thưởng, phúc lợi.
Tham gia vào các dự án liên quan đến cải tiến quy trình quản lý lương, thưởng, phúc lợi.
Làm việc với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo tính chính xác và hiệu quả của công việc.
Tuân thủ các quy định của pháp luật về lao động và quản lý lương, thưởng, phúc lợi.

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nhân lực các chuyên ngành liên quan.
Có kinh nghiệm từ 5-8 năm ở vị trí tương đương, mạnh về c&b
Nắm vững các quy định của pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ.
Khả năng giao tiếp tốt, kỹ năng giải quyết vấn đề.

Tại Công ty cổ phần Công nghệ Phẩm Ba Đình Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 30- 40 mil
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Được hưởng chế độ bảo hiểm sức khỏe
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Có cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp.
Phụ cấp cơm trưa 30k/ ngày
Chế độ sinh nhật 5 triệu đồng
Chỉ lấy ứng viên độ tuổi 8X

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Công nghệ Phẩm Ba Đình

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Công nghệ Phẩm Ba Đình

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6, tòa M5, số 91 Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

