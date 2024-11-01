Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & XÂY DỰNG AP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & XÂY DỰNG AP
- Hồ Chí Minh: 362/1A, Ung Văn Khiêm, Phường 25,, Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận
Chịu trách nhiệm hoàn toàn về quản lý bộ phận hành chính và nhân sự của công ty
Tuyển dụng theo kế hoạch chiến lược phát triển của công ty, thông qua các kênh tuyển dụng khác nhau để đạt được mục tiêu tuyển dụng đề ra của công ty hàng năm
Tổ chức và xây dựng công tác quản lý nhân sự
Lập kế hoạch, thực thi và giám sát liên quan tới quản lý nhân sự và chi phí hành chính
Chịu trách nhiệm xây dựng và triển khai các thông báo văn bản và cơ chế vận hành hệ thống của công ty, đồng thời kiểm soát chặt chẽ chất lượng và hiệu quả hoạt động của các thông báo và các cơ chế hiện hành
Phát triển và quảng bá văn hóa doanh nghiệp của công ty
Thiết lập các chính sách phúc lợi cho nhân viên, nâng cao nội hàm văn hóa doanh nghiệp, nâng cao tính gắn kết của nhân viên với công ty
Chịu trách nhiệm lập kế hoạch và tổ chức các sự kiện lớn của công ty
Báo cáo công việc cho Ban Giám đốc
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Am hiểu luật lao động, luật bảo hiểm xã hội, luật thuế thu nhập cá nhân và các quy định liên quan đến quản lý nhân sự
Có khả năng giao tiếng tốt bằng Tiếng Anh
Có kỹ năng giao tiếp và điều phối tốt. Có khả năng phân tích và giải quyết vấn đề
Đam mê công việc, chăm chỉ, có khả năng chịu áp lực tốt
Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & XÂY DỰNG AP Thì Được Hưởng Những Gì
Tăng lương định kỳ hằng năm, tăng lương đột xuất khi đạt thành tích xuất sắc
Lộ trình thăng tiến rõ ràng
Hỗ trợ máy tính làm việc
Thưởng lương tháng thứ 13, các dịp lễ tết, ....
Đóng BHYT, BHXH, BHTN theo quy định nhà nước
Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định công ty: sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ...
Được tham gia các hoạt động Company Trip mỗi năm
Làm việc trong môi trường năng động, thân thiện.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & XÂY DỰNG AP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI