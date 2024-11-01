Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & XÂY DỰNG AP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 362/1A, Ung Văn Khiêm, Phường 25,, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm hoàn toàn về quản lý bộ phận hành chính và nhân sự của công ty

Tuyển dụng theo kế hoạch chiến lược phát triển của công ty, thông qua các kênh tuyển dụng khác nhau để đạt được mục tiêu tuyển dụng đề ra của công ty hàng năm

Tổ chức và xây dựng công tác quản lý nhân sự

Lập kế hoạch, thực thi và giám sát liên quan tới quản lý nhân sự và chi phí hành chính

Chịu trách nhiệm xây dựng và triển khai các thông báo văn bản và cơ chế vận hành hệ thống của công ty, đồng thời kiểm soát chặt chẽ chất lượng và hiệu quả hoạt động của các thông báo và các cơ chế hiện hành

Phát triển và quảng bá văn hóa doanh nghiệp của công ty

Thiết lập các chính sách phúc lợi cho nhân viên, nâng cao nội hàm văn hóa doanh nghiệp, nâng cao tính gắn kết của nhân viên với công ty

Chịu trách nhiệm lập kế hoạch và tổ chức các sự kiện lớn của công ty

Báo cáo công việc cho Ban Giám đốc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Đại học trở lên, có ít nhất 5 năm kinh nghiệm quản lý ở đơn vị sản xuất với quy mô trên 200 nhân viên

Am hiểu luật lao động, luật bảo hiểm xã hội, luật thuế thu nhập cá nhân và các quy định liên quan đến quản lý nhân sự

Có khả năng giao tiếng tốt bằng Tiếng Anh

Có kỹ năng giao tiếp và điều phối tốt. Có khả năng phân tích và giải quyết vấn đề

Đam mê công việc, chăm chỉ, có khả năng chịu áp lực tốt

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & XÂY DỰNG AP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập theo thỏa thuận

Tăng lương định kỳ hằng năm, tăng lương đột xuất khi đạt thành tích xuất sắc

Lộ trình thăng tiến rõ ràng

Hỗ trợ máy tính làm việc

Thưởng lương tháng thứ 13, các dịp lễ tết, ....

Đóng BHYT, BHXH, BHTN theo quy định nhà nước

Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định công ty: sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ...

Được tham gia các hoạt động Company Trip mỗi năm

Làm việc trong môi trường năng động, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & XÂY DỰNG AP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin