Tuyển Giáo dục/Đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆT MỸ VẠN PHÚC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo dục/Đào tạo Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆT MỸ VẠN PHÚC
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: KĐT Lê Trọng Tấn, An Khánh (gần đại lộ Thăng Long), Hoài Đức
Mô Tả Công Việc Giáo dục/Đào tạo Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
- Vận hành, giám sát hoạt động chung
- Xây dựng bộ hồ sơ, sổ sách quản lý GD theo quy định
- Đảm bảo chất lượng chăm sóc, giáo dục
- Quản lý nhân sự
- Xây dựng và thực hiện các chiến lược tuyển sinh, đạt chỉ tiêu tuyển sinh
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi 35-45
Tốt nghiệp CĐ, ĐH trở lên các ngành như GD mầm non, Tiếng Anh, QLGD Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương Có kĩ năng chăm sóc khách hàng tốt, chịu được áp lực công việc
Tốt nghiệp CĐ, ĐH trở lên các ngành như GD mầm non, Tiếng Anh, QLGD
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Có kĩ năng chăm sóc khách hàng tốt, chịu được áp lực công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆT MỸ VẠN PHÚC Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thỏa thuận theo năng lực, hiệu quả công việc
Thưởng KPI, thưởng định mức học sinh
Được hưởng các chính sách về BHXH, chế độ nghỉ phép, du lịch...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆT MỸ VẠN PHÚC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
