Tuyển Giáo dục/Đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆT MỸ VẠN PHÚC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: KĐT Lê Trọng Tấn, An Khánh (gần đại lộ Thăng Long), Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Giáo dục/Đào tạo Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Vận hành, giám sát hoạt động chung - Xây dựng bộ hồ sơ, sổ sách quản lý GD theo quy định - Đảm bảo chất lượng chăm sóc, giáo dục - Quản lý nhân sự - Xây dựng và thực hiện các chiến lược tuyển sinh, đạt chỉ tiêu tuyển sinh

- Vận hành, giám sát hoạt động chung

- Xây dựng bộ hồ sơ, sổ sách quản lý GD theo quy định

- Đảm bảo chất lượng chăm sóc, giáo dục

- Quản lý nhân sự

- Xây dựng và thực hiện các chiến lược tuyển sinh, đạt chỉ tiêu tuyển sinh

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi 35-45

Tốt nghiệp CĐ, ĐH trở lên các ngành như GD mầm non, Tiếng Anh, QLGD Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương Có kĩ năng chăm sóc khách hàng tốt, chịu được áp lực công việc

Tốt nghiệp CĐ, ĐH trở lên các ngành như GD mầm non, Tiếng Anh, QLGD

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Có kĩ năng chăm sóc khách hàng tốt, chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆT MỸ VẠN PHÚC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực, hiệu quả công việc

Thưởng KPI, thưởng định mức học sinh

Được hưởng các chính sách về BHXH, chế độ nghỉ phép, du lịch...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆT MỸ VẠN PHÚC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin