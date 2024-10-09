Tuyển Giáo dục/Đào tạo CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN KINDERWORLD VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Đồng Nai thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Hiệu trưởng sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ về việc quản lý, điều hành và phát triển nhà trường, đảm bảo chất lượng giáo dục theo chuẩn của hệ thống Trường Quốc tế Singapore (SIS). Cụ thể như sau:

Nhiệm vụ chính:

1. Quản lý điều hành:

• Lãnh đạo và giám sát hoạt động giáo dục, đảm bảo mọi hoạt động của trường tuân thủ các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam (MOET).

• Phát triển và thực hiện chiến lược đào tạo và phát triển trường học dài hạn.

• Đảm bảo môi trường học tập an toàn, thân thiện và chất lượng cao cho học sinh.

2. Xây dựng và phát triển chương trình giảng dạy:

• Đảm bảo chương trình học đáp ứng cả yêu cầu của MOET.

• Theo dõi, đánh giá và cải tiến chương trình giảng dạy, phương pháp giảng dạy và hệ thống đánh giá để đảm bảo chất lượng giáo dục cao nhất.

3. Quản lý nhân sự:

• Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ giáo viên và nhân viên.

• Giám sát, đánh giá và hỗ trợ đội ngũ giáo viên, đảm bảo họ thực hiện các phương pháp giảng dạy hiện đại và hiệu quả.

• Xây dựng văn hóa nhà trường chuyên nghiệp, tôn trọng và hỗ trợ lẫn nhau giữa giáo viên, học sinh và phụ huynh.

4. Phát triển cộng đồng:

• Xây dựng mối quan hệ tốt với phụ huynh, cộng đồng và các tổ chức liên quan để hỗ trợ hoạt động của trường.

• Tổ chức và tham gia các sự kiện cộng đồng, giáo dục và hoạt động ngoại khóa nhằm phát triển toàn diện học sinh.

5. Quản lý hành chính và tài chính:

• Đảm bảo mọi thủ tục hành chính và hồ sơ của trường được thực hiện đầy đủ, chính xác và đúng hạn.

• Quản lý ngân sách và các hoạt động tài chính của trường một cách hiệu quả và minh bạch.

6. Đảm bảo chất lượng:

• Đảm bảo tiêu chuẩn giáo dục và các giá trị cốt lõi của hệ thống SIS được duy trì và phát huy.

• Giám sát và báo cáo thường xuyên về chất lượng giáo dục và các hoạt động của trường cho Hội đồng quản trị.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Giáo dục, Quản trị giáo dục hoặc các ngành nghề liên quan. Có kiến thức chuyên môn sâu rộng về giáo dục. Nắm vững các quy định, tiêu chuẩn về quản lý giáo dục. Có kỹ năng lãnh đạo, quản lý, tổ chức và điều hành hiệu quả. Kỹ năng giao tiếp, truyền đạt, thuyết phục tốt. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. Có tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết với nghề giáo. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong môi trường giáo dục quốc tế.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN KINDERWORLD VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm. Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo. Cơ hội phát triển nghề nghiệp, thăng tiến trong công việc. Được tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn.

