Tuyển Hộ Sinh thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 829 Đường 3/2, Phường 7, Quận 11

- Tiếp nhận bệnh nhân

- Thực hiện theo y lệnh của Bác sĩ

- Kiểm tra vệ sinh phòng, trang thiết bị, dụng cụ chuyên môn

- Tham gia trực theo sự phân công của Điều dưỡng trưởng.

Tuổi từ 20 đến 35 tuổi

Tốt nghiệp Trung cấp Nữ hộ sinh trở lên.

Thành thạo vi tính. Ưu tiên có Chứng chỉ hành nghề Nữ hộ sinh.

Giao tiếp tốt, tự tin với khách hàng.

Có thể làm ngoài giờ, đi đoàn ngoại viện khi cần.

Tại CÔNG TY TNHH Y TẾ ĐẠI PHƯỚC (PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ĐẠI PHƯỚC) Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc toàn thời gian.

Được tham gia BHXH-BHYT-BHTN đầy đủ theo luật quy định

Có 12 ngày phép/ năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH Y TẾ ĐẠI PHƯỚC (PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ĐẠI PHƯỚC)

