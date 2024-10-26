Tuyển Hộ Sinh thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH Y TẾ ĐẠI PHƯỚC (PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ĐẠI PHƯỚC)
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 829 Đường 3/2, Phường 7, Quận 11
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
- Tiếp nhận bệnh nhân
- Thực hiện theo y lệnh của Bác sĩ
- Kiểm tra vệ sinh phòng, trang thiết bị, dụng cụ chuyên môn
- Tham gia trực theo sự phân công của Điều dưỡng trưởng.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tuổi từ 20 đến 35 tuổi
Tốt nghiệp Trung cấp Nữ hộ sinh trở lên.
Thành thạo vi tính. Ưu tiên có Chứng chỉ hành nghề Nữ hộ sinh.
Giao tiếp tốt, tự tin với khách hàng.
Có thể làm ngoài giờ, đi đoàn ngoại viện khi cần.
Tại CÔNG TY TNHH Y TẾ ĐẠI PHƯỚC (PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ĐẠI PHƯỚC) Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc toàn thời gian.
Được tham gia BHXH-BHYT-BHTN đầy đủ theo luật quy định
Có 12 ngày phép/ năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH Y TẾ ĐẠI PHƯỚC (PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ĐẠI PHƯỚC)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
