Tuyển Hộ Sinh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Đà Nẵng

Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/11/2024
Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: Đường 30/4, Nguyễn Tri Phương, Hòa Cường Bắc, Hải Châu

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp đón đánh giá ban đầu thai phụ tại khu vực Nội trú và ngoại trú Chăm sóc và hỗ trợ thai phụ - sản phụ trước, trong và sau khi sinh theo phác đồ và cấp độ chăm sóc Đảm bảo đáp ứng các nhu cầu về y tế và tinh thần cho sản phụ xuyên suốt quá trình sinh nở Sử dụng các trang thiết bị đặc thù của chuyên khoa, quản lý sử dụng thuốc của người bệnh, hướng dẫn bệnh nhân và người nhà về chế độ sinh hoạt và dinh dưỡng của người bệnh Thực hiện chăm sóc khi em bé được sinh ra, đồng thời liên tục cập nhật thông tin, hướng dẫn với người nhà sản phụ xuyên suốt quá trình sinh nở.
Tiếp đón đánh giá ban đầu thai phụ tại khu vực Nội trú và ngoại trú
Chăm sóc và hỗ trợ thai phụ - sản phụ trước, trong và sau khi sinh theo phác đồ và cấp độ chăm sóc
Đảm bảo đáp ứng các nhu cầu về y tế và tinh thần cho sản phụ xuyên suốt quá trình sinh nở
Sử dụng các trang thiết bị đặc thù của chuyên khoa, quản lý sử dụng thuốc của người bệnh, hướng dẫn bệnh nhân và người nhà về chế độ sinh hoạt và dinh dưỡng của người bệnh
Thực hiện chăm sóc khi em bé được sinh ra, đồng thời liên tục cập nhật thông tin, hướng dẫn với người nhà sản phụ xuyên suốt quá trình sinh nở.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học trở lên Có chứng chỉ hành nghề Hộ sinh Ưu tiên có 4 năm kinh nghiệm trở lên làm việc ở vị trí tương đương tại các Bệnh viện từ tuyến tỉnh trở lên hoặc tương đương với Vinmec Sử dụng phần mềm tin học văn phòng tốt
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học trở lên
Có chứng chỉ hành nghề Hộ sinh
Ưu tiên có 4 năm kinh nghiệm trở lên làm việc ở vị trí tương đương tại các Bệnh viện từ tuyến tỉnh trở lên hoặc tương đương với Vinmec
Sử dụng phần mềm tin học văn phòng tốt

Tại Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập theo năng lực; Hỗ trợ ăn trưa tại Công ty Thưởng tháng lương 13; Được công ty cấp thêm gói Bảo hiểm sức khỏe PVI Chính sách phúc lợi ưu việt : ưu đãi giảm giá khám sức khỏe tiêu chuẩn quốc tế cho bản thân và gia đình; ưu đãi giảm giá sử dụng các dịch vụ thuộc Tập đoàn Vingroup: du lịch - nghỉ dưỡng, học tập, mua sắm, xe điện... Làm việc trong môi trường Bệnh viện đẳng cấp quốc tế, an toàn, chuyên nghiệp, thỏa sức khẳng định bản thân, sáng tạo và cống hiến
Thu nhập theo năng lực; Hỗ trợ ăn trưa tại Công ty
Thưởng tháng lương 13; Được công ty cấp thêm gói Bảo hiểm sức khỏe PVI
Chính sách phúc lợi ưu việt : ưu đãi giảm giá khám sức khỏe tiêu chuẩn quốc tế cho bản thân và gia đình; ưu đãi giảm giá sử dụng các dịch vụ thuộc Tập đoàn Vingroup: du lịch - nghỉ dưỡng, học tập, mua sắm, xe điện...
Làm việc trong môi trường Bệnh viện đẳng cấp quốc tế, an toàn, chuyên nghiệp, thỏa sức khẳng định bản thân, sáng tạo và cống hiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec

Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 458 Minh Khai - Vĩnh Tuy - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

