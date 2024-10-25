Tuyển Hộ Sinh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Đà Nẵng

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Đường 30/4, Nguyễn Tri Phương, Hòa Cường Bắc, Hải Châu

Mô Tả Công Việc

Tiếp đón đánh giá ban đầu thai phụ tại khu vực Nội trú và ngoại trú Chăm sóc và hỗ trợ thai phụ - sản phụ trước, trong và sau khi sinh theo phác đồ và cấp độ chăm sóc Đảm bảo đáp ứng các nhu cầu về y tế và tinh thần cho sản phụ xuyên suốt quá trình sinh nở Sử dụng các trang thiết bị đặc thù của chuyên khoa, quản lý sử dụng thuốc của người bệnh, hướng dẫn bệnh nhân và người nhà về chế độ sinh hoạt và dinh dưỡng của người bệnh Thực hiện chăm sóc khi em bé được sinh ra, đồng thời liên tục cập nhật thông tin, hướng dẫn với người nhà sản phụ xuyên suốt quá trình sinh nở.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học trở lên Có chứng chỉ hành nghề Hộ sinh Ưu tiên có 4 năm kinh nghiệm trở lên làm việc ở vị trí tương đương tại các Bệnh viện từ tuyến tỉnh trở lên hoặc tương đương với Vinmec Sử dụng phần mềm tin học văn phòng tốt

Quyền Lợi

Thu nhập theo năng lực; Hỗ trợ ăn trưa tại Công ty Thưởng tháng lương 13; Được công ty cấp thêm gói Bảo hiểm sức khỏe PVI Chính sách phúc lợi ưu việt : ưu đãi giảm giá khám sức khỏe tiêu chuẩn quốc tế cho bản thân và gia đình; ưu đãi giảm giá sử dụng các dịch vụ thuộc Tập đoàn Vingroup: du lịch - nghỉ dưỡng, học tập, mua sắm, xe điện... Làm việc trong môi trường Bệnh viện đẳng cấp quốc tế, an toàn, chuyên nghiệp, thỏa sức khẳng định bản thân, sáng tạo và cống hiến

Cách Thức Ứng Tuyển

