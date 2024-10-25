Tuyển Hộ Sinh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 52 Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận, hướng dẫn sản phụ được đưa về điều trị tại khoa, thực hiện đúng quy chế chăm sóc người bệnh toàn diện; Thực hiện kỹ thuật chăm sóc sản phụ sau sinh, sau mổ, bệnh nhân mổ phụ khoa, sử dụng thành thạo các thiết bị y tế trong khoa theo sự phân công; Thực hiện đầy đủ, chính xác y lệnh của bác sĩ điều trị, thường xuyên theo dõi tình trạng sản phụ và trẻ sơ sinh, kịp thời báo cáo bác sĩ điều trị khi có diễn biến bất thường và ghi đầy đủ các diễn biến vào phiếu theo dõi, phiếu chăm sóc; Nhận và bàn giao tình trạng sản phụ, người bệnh, thuốc, công việc, tài sản đầy đủ với kíp thường trực; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của trưởng khoa.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ ngoại hình ưa nhìn; Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, có khả năng giao tiếp tốt Ưu tiên ứng viên đã có Chứng chỉ hành nghề, có bằng Hộ sinh. Tinh thần kỷ luật, trung thực, trách nhiệm cao; Có sức khỏe tốt, năng động, làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc cao.

Tại CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẢO SƠN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực, kinh nghiệm thực tế của ứng viên và các loại phụ cấp theo yêu cầu công việc, tùy năng lực phỏng vấn sẽ trao đổi. Hỗ trợ ăn ca tại Bệnh viện Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Pháp luật Việt Nam; Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi động viên cho bản thân và người thân theo quy định chung của Bệnh viện như Chế độ thăm hỏi; Mừng các ngày lễ trong năm; Mừng Hiếu - hỉ...; Khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Du lịch hàng năm....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẢO SƠN

