Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY TNHH ASTART MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY TNHH ASTART MEDIA
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/10/2024
CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY TNHH ASTART MEDIA

Marketing/PR/Quảng cáo

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY TNHH ASTART MEDIA

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 9, Đường D4, KDC Him Lam, P. Tân Hưng, Quận 7

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Góp mặt/ lên hình trên các nền tảng Video, hình ảnh công ty.
-
-Livetreams bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok, shoppe...
-Chủ động xây dựng nội dung sáng tạo cho các phiên livetreams bán hàng phù hợp với chiến dịch
-Giao tiếp với khán giả, giải đáp thắc mắc của khán giả trong phiên livetreams
- Lịch live sẽ trao đổi khi phỏng vấn - Thời gian live 4 -6 tiếng/ngày ( Từ thứ 02 đến thứ 07).

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu tối thiểu 01 kinh nghiệm, ưu tiên làm việc với các sản phẩm về vật dụng gia đình, thời trang, mỹ phẩm Có khả năng giao tiếp tốt, nói chuyện lưu loát và thuyết phục Có ngoại hình ưa nhìn, tự tin trước máy quay Hiểu biết cơ bản về các sản phẩm và dịch vụ trong lĩnh vực thương mại điện tử Có kỹ năng bán hàng và tư vấn khách hàng Có khả năng làm việc linh hoạt, sẵn sàng làm việc ngoài giờ khi cần thiết Có tinh thần học hỏi, sáng tạo và thích ứng nhanh với môi trường công việc năng động.
Yêu cầu tối thiểu 01 kinh nghiệm, ưu tiên làm việc với các sản phẩm về vật dụng gia đình, thời trang, mỹ phẩm
Có khả năng giao tiếp tốt, nói chuyện lưu loát và thuyết phục
Có ngoại hình ưa nhìn, tự tin trước máy quay
Hiểu biết cơ bản về các sản phẩm và dịch vụ trong lĩnh vực thương mại điện tử
Có kỹ năng bán hàng và tư vấn khách hàng
Có khả năng làm việc linh hoạt, sẵn sàng làm việc ngoài giờ khi cần thiết
Có tinh thần học hỏi, sáng tạo và thích ứng nhanh với môi trường công việc năng động.

Tại CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY TNHH ASTART MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10-20 tr ( + hoa hồng cao) Thời gian làm việc: 8h30 đến 17h30. Thưởng lương tháng 13 và thưởng cuối năm Team building, du lịch, nghỉ mát Được đóng BHXH theo quy định của pháp luật và theo quy định của công ty. Hưởng niềm vui chứ không chỉ phúc lợi: Sinh nhật hàng tháng. Chế độ lễ tết, hiếu, hỷ Cơ hội phát triển bản thân:
Mức lương: 10-20 tr ( + hoa hồng cao)
Thời gian làm việc: 8h30 đến 17h30.
Thưởng lương tháng 13 và thưởng cuối năm
Team building, du lịch, nghỉ mát
Được đóng BHXH theo quy định của pháp luật và theo quy định của công ty.
Hưởng niềm vui chứ không chỉ phúc lợi: Sinh nhật hàng tháng. Chế độ lễ tết, hiếu, hỷ
Cơ hội phát triển bản thân:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY TNHH ASTART MEDIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY TNHH ASTART MEDIA

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY TNHH ASTART MEDIA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 9 Đường D4, Khu dân cư Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

