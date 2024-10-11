Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế I CAN READ HANOI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

I CAN READ HANOI
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/11/2024
Nhân sự/Hành chính/Pháp chế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Tại I CAN READ HANOI

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Toserco, số 2 Núi Trúc (ngõ 294 Kim Mã), Ba Đình, Hà Nội., Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

1/ C&B (40%)
- Giải quyết các thủ tục bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thất nghiệp.... - Tổ chức khám sức khỏe hàng năm cho công ty; - Quản lý các danh sách, tài liệu, quy trình nhân sự; - Giải quyết các thủ tục và quá trình chấm công hàng tháng; - Giải quyết các chế độ, phúc lợi khác cho nhân viên;
2/ Admin(30%)
- Chuẩn bị tài liệu, giấy tờ làm việc với các cơ quan nhà nước; - Tổ chức các sự kiện nội bộ công ty; - Các công việc khác được giao;
3/ Recruitment(30%)
- Tiếp nhận yêu cầu tuyển dụng từ các phòng ban, lập kế hoạch tuyển dụng.
- Tổ chức tuyển dụng, đăng tin, sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn, hướng dẫn onboard cho nhân sự mới.
- Làm báo cáo tuyển dụng, xây dựng định biên nhân sự hàng năm.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệm Cao đẳng trở lên, có 03 năm kinh nghiệm trở lên tại vị trí Nhân sự;
- Tiếng Anh tốt, có thể giao tiếp với người nước ngoài;
- Tin học văn phòng.

Tại I CAN READ HANOI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 10.000.000 - 15.000.000 (deal theo năng lực); 12 ngày nghỉ phép có lương/ năm và các ngày nghỉ lễ của công ty; Mức lương thoả thuận dựa theo kinh nghiệm và khả năng; Môi trường làm việc thoải mái, tự do; Cơ hội trau dồi và nâng cao ngoại ngữ với nhân viên nước ngoài; Tham gia đào tạo và phát triển kĩ năng/ nghề nghiệp;
Lương cứng: 10.000.000 - 15.000.000 (deal theo năng lực);
12 ngày nghỉ phép có lương/ năm và các ngày nghỉ lễ của công ty;
12 ngày nghỉ phép có lương/ năm
Mức lương thoả thuận dựa theo kinh nghiệm và khả năng;
Môi trường làm việc thoải mái, tự do;
Cơ hội trau dồi và nâng cao ngoại ngữ với nhân viên nước ngoài;
Tham gia đào tạo và phát triển kĩ năng/ nghề nghiệp;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại I CAN READ HANOI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Toserco, Số 2 Núi Trúc, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

