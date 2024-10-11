Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế I CAN READ HANOI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Tại I CAN READ HANOI
- Hà Nội: Tòa nhà Toserco, số 2 Núi Trúc (ngõ 294 Kim Mã), Ba Đình, Hà Nội., Ba Đình
Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
1/ C&B (40%)
- Giải quyết các thủ tục bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thất nghiệp.... - Tổ chức khám sức khỏe hàng năm cho công ty; - Quản lý các danh sách, tài liệu, quy trình nhân sự; - Giải quyết các thủ tục và quá trình chấm công hàng tháng; - Giải quyết các chế độ, phúc lợi khác cho nhân viên;
2/ Admin(30%)
- Chuẩn bị tài liệu, giấy tờ làm việc với các cơ quan nhà nước; - Tổ chức các sự kiện nội bộ công ty; - Các công việc khác được giao;
3/ Recruitment(30%)
- Tiếp nhận yêu cầu tuyển dụng từ các phòng ban, lập kế hoạch tuyển dụng.
- Tổ chức tuyển dụng, đăng tin, sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn, hướng dẫn onboard cho nhân sự mới.
- Làm báo cáo tuyển dụng, xây dựng định biên nhân sự hàng năm.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tiếng Anh tốt, có thể giao tiếp với người nước ngoài;
- Tin học văn phòng.
Tại I CAN READ HANOI Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 10.000.000 - 15.000.000 (deal theo năng lực);
12 ngày nghỉ phép có lương/ năm và các ngày nghỉ lễ của công ty;
12 ngày nghỉ phép có lương/ năm
Mức lương thoả thuận dựa theo kinh nghiệm và khả năng;
Môi trường làm việc thoải mái, tự do;
Cơ hội trau dồi và nâng cao ngoại ngữ với nhân viên nước ngoài;
Tham gia đào tạo và phát triển kĩ năng/ nghề nghiệp;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại I CAN READ HANOI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI