Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế I CAN READ HANOI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Toserco, số 2 Núi Trúc (ngõ 294 Kim Mã), Ba Đình, Hà Nội., Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

1/ C&B (40%)

- Giải quyết các thủ tục bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thất nghiệp.... - Tổ chức khám sức khỏe hàng năm cho công ty; - Quản lý các danh sách, tài liệu, quy trình nhân sự; - Giải quyết các thủ tục và quá trình chấm công hàng tháng; - Giải quyết các chế độ, phúc lợi khác cho nhân viên;

2/ Admin(30%)

- Chuẩn bị tài liệu, giấy tờ làm việc với các cơ quan nhà nước; - Tổ chức các sự kiện nội bộ công ty; - Các công việc khác được giao;

3/ Recruitment(30%)

- Tiếp nhận yêu cầu tuyển dụng từ các phòng ban, lập kế hoạch tuyển dụng.

- Tổ chức tuyển dụng, đăng tin, sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn, hướng dẫn onboard cho nhân sự mới.

- Làm báo cáo tuyển dụng, xây dựng định biên nhân sự hàng năm.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệm Cao đẳng trở lên, có 03 năm kinh nghiệm trở lên tại vị trí Nhân sự;

- Tiếng Anh tốt, có thể giao tiếp với người nước ngoài;

- Tin học văn phòng.

Tại I CAN READ HANOI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 10.000.000 - 15.000.000 (deal theo năng lực); 12 ngày nghỉ phép có lương/ năm và các ngày nghỉ lễ của công ty; Mức lương thoả thuận dựa theo kinh nghiệm và khả năng; Môi trường làm việc thoải mái, tự do; Cơ hội trau dồi và nâng cao ngoại ngữ với nhân viên nước ngoài; Tham gia đào tạo và phát triển kĩ năng/ nghề nghiệp;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại I CAN READ HANOI

