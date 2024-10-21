Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 28 Triệu

Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 28 Triệu

Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô

Nhân sự/Hành chính/Pháp chế

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Tại Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô

Mức lương
22 - 28 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 17, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương 22 - 28 Triệu

Tham gia xây dựng và triển khai các chính sách nhân sự của công ty, đảm bảo phù hợp với luật lao động và văn hóa doanh nghiệp. Quản lý hồ sơ nhân sự, cập nhật thông tin nhân viên, thực hiện các thủ tục tuyển dụng, đào tạo, luân chuyển, thăng chức, khen thưởng, kỷ luật, chấm dứt hợp đồng lao động. Xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo, phát triển nhân sự, nâng cao năng lực cho đội ngũ nhân viên. Tham gia xây dựng và triển khai các kế hoạch phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty. Thực hiện các công việc hành chính nhân sự, hỗ trợ các phòng ban trong công ty về các vấn đề liên quan đến nhân sự. Phân tích, đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả làm việc. Tham gia xây dựng và triển khai các chương trình phúc lợi cho nhân viên, tạo môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.
Tham gia xây dựng và triển khai các chính sách nhân sự của công ty, đảm bảo phù hợp với luật lao động và văn hóa doanh nghiệp.
Quản lý hồ sơ nhân sự, cập nhật thông tin nhân viên, thực hiện các thủ tục tuyển dụng, đào tạo, luân chuyển, thăng chức, khen thưởng, kỷ luật, chấm dứt hợp đồng lao động.
Xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo, phát triển nhân sự, nâng cao năng lực cho đội ngũ nhân viên.
Tham gia xây dựng và triển khai các kế hoạch phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty.
Thực hiện các công việc hành chính nhân sự, hỗ trợ các phòng ban trong công ty về các vấn đề liên quan đến nhân sự.
Phân tích, đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả làm việc.
Tham gia xây dựng và triển khai các chương trình phúc lợi cho nhân viên, tạo môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 22 - 28 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nhân lực, Luật, Kinh tế hoặc các ngành nghề liên quan. Có kiến thức về luật lao động, các chính sách nhân sự, quy định về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt. Kỹ năng tổ chức, quản lý, giải quyết vấn đề hiệu quả. Nắm vững các kỹ năng sử dụng phần mềm văn phòng (Word, Excel, Powerpoint). Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. Năng động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nhân lực, Luật, Kinh tế hoặc các ngành nghề liên quan.
Có kiến thức về luật lao động, các chính sách nhân sự, quy định về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt.
Kỹ năng tổ chức, quản lý, giải quyết vấn đề hiệu quả.
Nắm vững các kỹ năng sử dụng phần mềm văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Năng động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm. Được đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật. Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding, du lịch, nghỉ mát. Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ, phát triển kỹ năng chuyên môn. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.
Lương, thưởng hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.
Được đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding, du lịch, nghỉ mát.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ, phát triển kỹ năng chuyên môn.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô

Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-hr-manager-thu-nhap-22-28-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job216093
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng công ty

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô
Tuyển Nhân viên kho Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kỹ Thuật Điện thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội De Heus LLC
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân Viên Marketing ADS thu nhập 7 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội Công ty TNHH TM và DV OTL
7 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển IT Project Manager Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 60 Triệu Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company
30 - 60 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 8 - 15 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội Bellsystem24 VietNam
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tiến Việt Thái làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 75 Triệu Công ty Cổ phần Tiến Việt Thái
20 - 75 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG CV MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG CV MEDIA
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bán hàng thời trang CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG VERY HAPPY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG VERY HAPPY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển IT Project Manager Công ty Cổ phần Mirabo làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 55 Triệu Công ty Cổ phần Mirabo
25 - 55 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Chuyên Viên Nhân Sự C&B thu nhập 14 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN UP
14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tuyển Dụng thu nhập 15 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỂ THAO SPORT 1
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MITU
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên Viên Đào Tạo thu nhập 13 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
13 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Hành Chính Nhân Sự thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội CÔNG TY TNHH TƯ VẤN LUẬT AN THÀNH ĐẠT
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân Sự thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội Công ty TNHH Vipamed Việt Nam
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự thu nhập 7 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội Công ty Cổ phần Bất động sản SeHouse
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Thực Tập Sinh Nhân Sự thu nhập 3 - 4 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MẮT QUỐC TẾ VIỆT - NGA
3 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Talent Acquisition thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại Thời Trang Tổng Hợp
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Software Engineer CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển IT Helpdesk/IT support CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 3 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI
2.5 - 3 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển IT Helpdesk/IT support Công ty TNHH Dr.Joy Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 17 Triệu Công ty TNHH Dr.Joy Việt Nam
10 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ Sư thu nhập 20 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Animation Design Công Ty Cổ Phần Future Media làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 3 Triệu Công Ty Cổ Phần Future Media
Tới 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Customer Support thu nhập Thoả thuận Bán thời gian tại Hà Nội CÔNG TY TNHH TIMIND
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên Viên Tuyển Dụng thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội Công ty cổ phần công nghệ Prep
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân Sự Tổng Hợp thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội Công Ty Phát Triển Công Nghệ Giáo Dục Việt Nam
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Competitive Intelligence BM Trading Join Stock Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu BM Trading Join Stock Company
2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing HỘ KINH DOANH VIỆN DA LIỄU QUỐC TẾ SHARM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu HỘ KINH DOANH VIỆN DA LIỄU QUỐC TẾ SHARM
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN QUỸ ĐẦU TƯ BB CAPITAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN QUỸ ĐẦU TƯ BB CAPITAL
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Phó Phòng Marketing thu nhập 20 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội Công ty thời trang Phan Nguyễn
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm