Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 28 Triệu

Mức lương 22 - 28 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 17, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương 22 - 28 Triệu

Tham gia xây dựng và triển khai các chính sách nhân sự của công ty, đảm bảo phù hợp với luật lao động và văn hóa doanh nghiệp. Quản lý hồ sơ nhân sự, cập nhật thông tin nhân viên, thực hiện các thủ tục tuyển dụng, đào tạo, luân chuyển, thăng chức, khen thưởng, kỷ luật, chấm dứt hợp đồng lao động. Xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo, phát triển nhân sự, nâng cao năng lực cho đội ngũ nhân viên. Tham gia xây dựng và triển khai các kế hoạch phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty. Thực hiện các công việc hành chính nhân sự, hỗ trợ các phòng ban trong công ty về các vấn đề liên quan đến nhân sự. Phân tích, đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả làm việc. Tham gia xây dựng và triển khai các chương trình phúc lợi cho nhân viên, tạo môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 22 - 28 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nhân lực, Luật, Kinh tế hoặc các ngành nghề liên quan. Có kiến thức về luật lao động, các chính sách nhân sự, quy định về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt. Kỹ năng tổ chức, quản lý, giải quyết vấn đề hiệu quả. Nắm vững các kỹ năng sử dụng phần mềm văn phòng (Word, Excel, Powerpoint). Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. Năng động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm. Được đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật. Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding, du lịch, nghỉ mát. Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ, phát triển kỹ năng chuyên môn. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô

