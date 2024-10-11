Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu Pro Company
- Hồ Chí Minh: Đường số 22, KCX Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Quận 7
Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận
1/ Thu hút và tuyển dụng nhân tài
Lên kế hoạch tuyển mộ, tuyển chọn nhân tài các vị trí từ Senior trở lên, trong ngành CNTT, IT, SI Tham gia phỏng vấn, đánh giá ứng viên và ra quyết định tuyển dụng Tư vấn cho các Trưởng đơn vị trong công tác tuyển dụng, đánh giá ứng viên Xây dựng thương hiệu tuyển dụng của công ty, mở rộng nguồn ứng viên phù hợp với yêu cầu của bộ phận Xây dựng & mở rộng mạng lưới ứng viên tiềm năng Theo dõi báo cáo tuyển dụng của team TA
2/ Đào tạo
Xem xét nhu cầu đào tạo, xây dựng và đề xuất kế hoạch đào tạo Quản lý công tác đào tạo theo kế hoạch và theo yêu cầu đột xuất của các phòng ban
3/ Chính sách nhân sự & Quan hệ lao động
Xây dựng và liên tục cải tiến các quy chế, quy trình, quy định, chính sách để phù hợp với định hướng phát triển của Công ty và phù hợp với pháp luật hiện hành Quản lý toàn bộ hoạt động liên quan đến ngân sách Ban Hành chính Nhân sự hàng năm, quản lý hệ thống thông tin nhân viên (bổ nhiệm, điều chuyển, khen thưởng, kỷ luật lao động, thôi việc v.v), quan hệ lao động, đánh giá hiệu quả công việc, lương bổng - phúc lợi... Xây dựng cơ cấu tổ chức và quản lý, điều hành các hoạt động của Ban Hành chính Nhân sự Xử lý quan hệ lao động, tranh chấp lao động, các quy định về pháp luật lao động cho Công ty và công ty thành viên
4/ Các công việc Hành chính
Xây dựng kế hoạch bảo trì bảo dưỡng toàn hệ thống tòa nhà, kế hoạch tập huấn công tác PCCC định kỳ hàng năm Giám sát trang thiết bị (TSCD/CCDC) + kiểm kê định kỳ Giám sát chỉ đạo và chịu trách nhiệm các hoạt động liên quan đến hành chính, văn thư lưu trữ (mộc, dấu, ...), ATVSLĐ, bếp ăn tập thể, các công viên liên quan đến vận hành tòa nhà, v.v. Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo, phân công và ủy quyền của Ban TGĐ
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có từ 5 năm kinh nghiệm tương đương, cùng ngành CNTT
Kinh nghiệm tuyển dụng, mạnh tuyển IT; và đào tạo nhân sự
Có kiến thức về lĩnh vực quản lý nhân sự
Am hiểu pháp luật về lao động, việc làm, BHXH, BHYT, BHTN, thuế TNCN...
Khả năng giao tiếp tốt
Kỹ năng đàm phán, thương lượng, hoạch định
Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận theo năng lực
Thưởng hiệu quả công việc theo kết quả kinh doanh của công ty
Thưởng lễ, tết, sinh nhật, v.v...
Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH theo quy định của Nhà nước
Bảo hiểm sức khỏe cao cấp dành cho nhân viên
Tham gia các hoạt động ngoại khóa, team teambuilding hàng năm
Được tài trợ chi phí thi chứng chỉ quốc tế
Được đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm, phát triển nghề nghiệp và thăng tiến.
Được cấp thiết bị làm việc
Phụ cấp ăn trưa
Thời gian làm việc từ T2 – T6, từ 8h00 – 16h45
12 ngày phép/năm
