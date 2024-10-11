Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

1/ Thu hút và tuyển dụng nhân tài

2/ Đào tạo

3/ Chính sách nhân sự & Quan hệ lao động

4/ Các công việc Hành chính

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu Pro Company

