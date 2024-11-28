Tuyển HR thu nhập 4 - 7 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 4 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà 3A, Ngõ 82 Duy Tân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc

Đăng tin tuyển dụng và tìm kiếm ứng viên trên các kênh.

Sàng lọc CV, liên hệ ứng viên và sắp xếp lịch phỏng vấn.

Tham gia tổ chức phỏng vấn và các sự kiện tuyển dụng.

Cập nhận và quản lý dự liệu ứng viên, báo cáo tuyển dụng.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của TP.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành QTNS, Báo Chí,...

Có khả năng giao tiếp tốt, tự tin và thành thạo tin học văn phòng.

Nhanh nhẹn, năng động, cẩn thận và có tinh thần trách nhiệm cao.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Ngoại hình ưa nhìn.

Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm tìm kiếm thông tin trên các kênh tuyển dụng online.

Ưu tiên các bạn có tìm hiểu về HR ngành CNTT.

Quyền Lợi

Mức lương: từ 4,000,000đ - 7,000,000đ/tháng (Tùy theo năng lực)

Được đào tạo chuyên sâu về kỹ năng tuyển dụng.

Xét tăng lương 1 năm 2 lần (định kỳ vào tháng 06 và tháng 12)

Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước khi ký HĐLĐ chính thức với Công ty

Được tham gia các khóa học tiếng Anh, tiếng Nhật tại Công ty (công ty hỗ trợ).

Được khám sức khỏe định kỳ 1 năm 1 lần vào tháng 5

Hưởng đầy đủ chính sách phúc lợi của Công ty: thưởng các dịp Lễ, Tết, lương tháng 13, thưởng kinh doanh, du lịch, teambuilding, thâm niên,...

Môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển

