Tuyển An toàn lao động/Môi trường CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP LEVA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà BSI, 193 - 195 - 197 Nguyễn Thị Nhung, KDC Vạn Phúc City, Phường Hiệp Bình Phước, Thành Phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh hoặc công trường khi có lệnh điều động, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc An toàn lao động/Môi trường Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Phối hợp với Team Quản Lý Dự Án để xây dựng các quy định và quy trình Đảm Bảo An Toàn Sức Khoẻ Môi Trường cho dự án tuân thủ luật định Việt Nam, hướng dẫn ISO 14001, ISO 45001 và các quy trình HSE chung của công ty. Phổ biến chính sách an toàn và thực hiện các kế hoạch, biện pháp nâng cao văn hoá an toàn trong dự án và trong công ty. Kiểm soát và giám sát các chương trình/kế hoạch HSE Đảm bảo tuân thủ luật định Việt Nam về An Toàn Sức Khoẻ Môi Trường, chính sách HSE của công ty và các yêu cầu HSE theo hợp đồng với khách hàng. Đào tạo HSE cho giám sát/công nhân/khách tại hiện trường. Đánh giá tuân thủ HSE và đề xuất các hành động khắc phục Điều tra sự cố và ứng phó khẩn cấp. Báo cáo và giải quyết yêu cầu của các bên liên quan về HSE Báo cáo định kỳ về tình trạng HSE của dự án cho PM, CM và Trưởng Phòng QHSE tại văn phòng. Các hoạt động khác khi có yêu cầu.

Phối hợp với Team Quản Lý Dự Án để xây dựng các quy định và quy trình Đảm Bảo An Toàn Sức Khoẻ Môi Trường cho dự án tuân thủ luật định Việt Nam, hướng dẫn ISO 14001, ISO 45001 và các quy trình HSE chung của công ty.

Phổ biến chính sách an toàn và thực hiện các kế hoạch, biện pháp nâng cao văn hoá an toàn trong dự án và trong công ty.

Kiểm soát và giám sát các chương trình/kế hoạch HSE

Đảm bảo tuân thủ luật định Việt Nam về An Toàn Sức Khoẻ Môi Trường, chính sách HSE của công ty và các yêu cầu HSE theo hợp đồng với khách hàng.

Đào tạo HSE cho giám sát/công nhân/khách tại hiện trường.

Đánh giá tuân thủ HSE và đề xuất các hành động khắc phục

Điều tra sự cố và ứng phó khẩn cấp.

Báo cáo và giải quyết yêu cầu của các bên liên quan về HSE

Báo cáo định kỳ về tình trạng HSE của dự án cho PM, CM và Trưởng Phòng QHSE tại văn phòng.

Các hoạt động khác khi có yêu cầu.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/cao đẳng chuyên ngành An Toàn Sức Khoẻ Môi Trường hoặc các ngành tương đương. Giới tính: Nam, tuổi từ 22-27 Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong quản lý HSE các dự án công nghiệp. Nắm rõ luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn trong quản lý HSE cho các dự án công nghiệp ở Việt Nam. Có kinh nghiệm về quản lý là một lợi thế. Đọc hiểu tài liệu Tiếng Anh Kỹ năng làm việc theo nhóm và giao tiếp tốt. làm việc theo nhóm tốt Thành thạo Microsoft Office. Trung thực, đáng tin cậy, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao. Cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc, chịu được áp lực công việc.

Tốt nghiệp Đại học/cao đẳng chuyên ngành An Toàn Sức Khoẻ Môi Trường hoặc các ngành tương đương.

Giới tính: Nam, tuổi từ 22-27

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong quản lý HSE các dự án công nghiệp.

Nắm rõ luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn trong quản lý HSE cho các dự án công nghiệp ở Việt Nam.

Có kinh nghiệm về quản lý là một lợi thế.

Đọc hiểu tài liệu Tiếng Anh

Kỹ năng làm việc theo nhóm và giao tiếp tốt.

làm việc theo nhóm tốt

Thành thạo Microsoft Office.

Trung thực, đáng tin cậy, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao.

Cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP LEVA Thì Được Hưởng Những Gì

Được mua bảo hiểm tai nạn cá nhân khi tham gia công trình thuộc dự án Có cơ hội được làm việc và học tập từ các tập đoàn hàng đầu trên thế giới thông qua dự án. Được hướng dẫn/đào tạo những kiến thức liên quan về dự án (nếu cần) Các quyền lợi khác

Được mua bảo hiểm tai nạn cá nhân khi tham gia công trình thuộc dự án

Có cơ hội được làm việc và học tập từ các tập đoàn hàng đầu trên thế giới thông qua dự án.

Được hướng dẫn/đào tạo những kiến thức liên quan về dự án (nếu cần)

Các quyền lợi khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP LEVA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin