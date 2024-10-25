Tuyển IOS Developer thu nhập 10 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

- Được đào tạo về lập trình Swift/ObjectiveC trong quá trình làm việc

- Xây dựng các Framework, Libs cho các dự án công ty

- Tích hợp các API hoặc protocol khác để trao đổi dữ liệu với server

- Thực hiện build Native Libs dựa trên một số công cụ build như (ninja, cmake, ...)

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm lập trình iOS từ 6 tháng kinh nghiệm trở lên Hiểu nguyên lý lập trình hướng đối tượng trong ObjeciveC Thiết kế được biến, hàm, class, module, interface. Sử dụng các Design Pattern cơ bản Implement được các funtion với input/output và quy trình xử lý được định nghĩa sẵn Cơ bản lập trình được với swift, Cocoa Build được các framework, các universal library Biết multiple thread và schedule Biết xử lý ngoại lệ excetion Nắm được các cấu trúc dữ liệu cơ bản (con trỏ,nil và null, ..) Cơ bản thành thạo tích hợp SOAP and RESTful APIs Cơ bản biết sử dụng local storage Định hướng nghề nghiệp Định hướng theo backend mobile ( viết Libs và FrameWork) Định hướng theo phát triển theo mảng Mobile nhưng chuyên sâu về Lib và Framework

Tại VC Corp Thì Được Hưởng Những Gì

● Dải lương dự kiến: 8,000,000 – 20,000,000 VNĐ ● Thưởng đạt, vượt chỉ tiêu KPI/Thưởng năng suất: Xét thưởng áp dụng khi nhân viên đạt chỉ tiêu KPI cá nhân và hoặc tùy thuộc vào tình hình kết quả kinh doanh của công ty. ● Thưởng tháng lương 13 (thưởng Tết Âm Lịch): Xét thưởng định kỳ cuối năm căn cứ theo quy định của công ty và tùy thuộc vào tình hình kết quả kinh doanh của công ty. ● Thưởng thâm niên: Xét thưởng định kỳ cuối năm căn cứ theo thâm niên làm việc của nhân viên theo quy định của công ty và hoặc tùy thuộc vào tình hình kết quả kinh doanh của công ty. ● Thưởng Nóng, Thưởng thành tích vượt trội: Khi có thành tích xuất sắc và hoặc dự án thành công... ● Thưởng vinh danh, tôn vinh: Bình chọn giải cá nhân/bộ phận xuất sắc cấp Công ty định kỳ hàng năm ● Thưởng Tự Khoe cấp Bộ Phận: Khuyến khích CBNV, các bộ phận thi đua hoàn thành tốt các mục tiêu công việc, kích thích đổi mới, sáng tạo trong công việc; ghi nhận, động viên kịp thời các việc hay, sáng kiến hiệu quả của các các nhân, tập thể. Mức thưởng tự khoe, tự đề xuất theo quy chế và ngân sách của công ty cấp cho từng bộ phận. ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG: Xem xét điều chỉnh lương khi cần thiết trong quá trình làm việc hoặc khi có thành tích vượt trội (không giới hạn số lần tăng lương trong năm). Các tiêu chí xét điều chỉnh lương: • Thời gian làm việc thực tế • Kết quả đánh giá hiệu quả công việc của cá nhân và bộ phận theo KPI • Năng lực/đóng góp của bản thân CÁC CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI: Môi trường và điều kiện làm việc: ● Được làm việc trong một công ty game năng động, phát triển, đứng đầu về mảng mobile game trong thị trường game Việt. Có nhiều thử thách, có cơ hội được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ thường xuyên. ● Làm việc trực tiếp với Ban giám đốc, là những người có kinh nghiệm, tư duy chiến lược và sáng tạo ● Trang thiết bị làm việc công nghệ cao, phong phú, đa dạng. ● Văn phòng làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, an toàn. ● Môi trường trẻ trung, năng động, sáng tạo. ● Đồ uống, đồ ăn nhẹ tại văn phòng. Các sự kiện hoạt động văn hóa nhân dịp lễ, tết: ● Hoạt động kỉ niệm ngày thành lập công ty VCCorp ● Hoạt động kỉ niệm và tặng quà sinh nhật CBCNV ● Hoạt động kỉ niệm các ngày lễ, tết: ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3, ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10, ngày Lễ Giáng Sinh, Tết Dương Lịch, Tết Trung Thu, Tết Thiếu Nhi... ● Hội diễn và tiệc tổng kết Sum Up cuối năm ● Giải bóng đá thường niên ● Cuộc thi hoa hậu Miss VC thường niên ● Radio Mõ Làng, chương trình phát thanh truyền thông nội bộ ● Các hoạt động liên hoan team building theo nhóm, khối, bộ phận...

Chương trình chăm sóc sức khỏe toàn diện VC Health Care ● Thăm khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại các bệnh viện cao cấp ● Được tham gia các hoạt động trải nghiệm tư vấn chăm sóc sức khỏe từ các chuyên gia y tế, do công ty tổ chức theo hình thức các kênh trực tuyến và trực tiếp tại văn phòng. Chế độ nghỉ dưỡng và phúc lợi: ● Chế độ nghỉ mát (theo quy chế của công ty). ● Chế độ nghỉ phép (12 ngày nghỉ phép/năm theo quy định của Luật Lao Động). ● Chế độ Hiếu, Hỉ, Sinh Con.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VC Corp

