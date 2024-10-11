Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 99 Trần Bình - Mỹ Đình 2 - Nam Từ Liêm - Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

Thiết kế và xây dựng ứng dụng iOS.

Nghiên cứu công nghệ mới phụ vụ cho việc phát triển ứng dụng.

Tham gia phân tích requirements, thiết kế hệ thống.

Tối ưu hoá ứng dụng đã phát triển.

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu ứng viên trên 1 năm kinh nghiệm

Tư duy logic tốt, có kiến thức Data Structrues, Algorithm, Design Pattern.

Sử dụng thành thạo Swift.

Thành thạo các thư viện UIKit,biết sử dung thư viện CoreGraphic,

Thành thạo lập trình multithread và quản lý bộ nhớ.

Thành thạo Autolayout, Clean Code.

Có kinh nghiệm làm việc với Realm / Sqlite.

Thành thạo Git.

Có kinh nghiệm tích hợp Resful API.

Có kinh nghiệm Objective C là lợi thế.

Hiểu về Objective C runtime là một lợi thế.

Có kinh nghiệm AVFoundation, ffmeg, OpenGL là một lợi thế.

Ứng viên 99- 2k2

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WEE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương up to 25trđ/tháng + Phụ cấp

Thưởng Lương Tháng 13 và theo dự án

Làm từ thứ 2 - thứ 6

Review lương 2 lần /năm

Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, theo luật bảo hiểm

Được làm việc trong môi trường có văn hóa trẻ, năng động, thẳng thắn thúc đẩy sự sáng tạo và phát triển..

Các hoạt động xây dựng nhóm bao gồm các chuyến đi công ty hàng năm, các bữa tiệc và các phúc lợi nhân sự hấp dẫn khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WEE

