Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP KIM THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 15, Ngõ 174 Trần Vỹ, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Tham gia phân tích, thiết kế luồng phát triển của ứng dụng di động trên nền tảng IOS, đảm bảo chất lượng, hiệu suất và trải nghiệm người dùng tốt nhất. Đánh giá, phân tích, nâng cấp và tối ưu mã nguồn trong quá trình phát triển. Được làm việc và trải nghiệm với nhiều lĩnh vực công nghệ, sản phẩm đa dạng. Tham gia vào toàn bộ vòng đời phát triển sản phẩm, từ giai đoạn phân tích yêu cầu đến triển khai và bảo trì.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm xây dựng các ứng dụng iOS Native sử dụng ngôn ngữ Swift 2 năm trở lên. Có kinh nghiệm tích hợp các SDK, thư viện trong quá trình phát triển ứng dụng. Sử dụng tốt Xcode và các công cụ phát triển, quản lý source code. Có kinh nghiệm debug, tối ưu hiệu năng cho ứng dụng. Có sản phẩm trên chợ ứng dụng App store là một lợi thế. Có kinh nghiệm làm việc với Firebase Cloud Messaging, Firebase Analytics là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP KIM THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: 8h30 - 18h00 (nghỉ trưa 1h30) (làm thứ 7 cách tuần và nghỉ chủ nhật). Review tăng lương 2 lần/năm. Công ty áp dụng cơ chế chia sẻ lợi nhuận, mang đến cơ hội tăng thu nhập vượt bậc cho những nhân viên xuất sắc. Thưởng cuối năm có thể lên đến 5 tháng lương nếu đạt kết quả tốt trong công việc. Nghỉ lễ Tết theo quy định của Nhà nước và kèm theo thưởng cho các ngày lễ lớn trong năm: 30/4 1/5, 2/9, tết,... Các chế độ phúc lợi, 12 ngày nghỉ phép/năm và đóng BHXH theo Luật lao động quy định. Được cung cấp máy tính và trang thiết bị hỗ trợ khi làm việc. Trực tiếp tham gia vào các dự án thực tế đang xây dựng của công ty. Được làm việc trong môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp. Tham gia các hoạt động vui chơi giải trí, du lịch, team-building, ăn uống cùng các thành viên trong công ty. Lộ trình phát triển bản thân rõ ràng, tham gia đào tạo chuyên môn để nâng cao năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP KIM THÀNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.