Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN LOTUS TECHNOLOGY SERVICES làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 24 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN LOTUS TECHNOLOGY SERVICES
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN LOTUS TECHNOLOGY SERVICES

IT phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LOTUS TECHNOLOGY SERVICES

Mức lương
17 - 24 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Quang Trung, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 17 - 24 Triệu

● Tham gia vào rất nhiều dự án với các khách hàng khối ngân hàng và chính phủ, chủ yếu là các hệ thống Web, hệ thống quản lý với nền tảng Java và Oracle.
● Nghiên cứu các công nghệ mới và áp dụng vào các dự án của công ty.
● Tham gia vào tất cả các giai đoạn của một dự án như: lập kế hoạch, phân tích, thiết kế, thực thi, kiểm thử và triển khai cũng như bảo trì.
● Làm việc với khách hàng khối ngân hàng, công việc ổn định và lâu dài

Với Mức Lương 17 - 24 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Có kinh nghiệm làm việc với các dự án iOS từ 3 năm
● Ưu tiên có kinh nghiệm dự án Banking
● Thành thạo Swift, Rxswift
● Có hiểu biết về OPP, design partern
● Có kinh nghiệm làm việc với cocoapods, RESTful API, Json
● Có kinh nghiệm làm việc với các kiến trúc mobile: MVVM, MVP, clean architecture
● Có hiểu biết về server
● Có khả năng thiết kế hệ thống (flow design, detail design, sequence diagram design)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LOTUS TECHNOLOGY SERVICES Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực đóng góp. Thưởng lễ ( 30/4; 2/9), thưởng Tết, lương tháng 13. Môi trường chuyên nghiệp với quy mô lớn, nâng cao kỹ năng chuyên môn, tiếp cận công nghệ mới Tổ chức sinh nhật cho nhân viên/ Quà sinh nhật Quà 8/3 cho chị em, quà Trung Thu Tổ chức teambuilding, du lịch hàng quý hàng năm. Nghỉ phép theo luật lao động( 1 ngày phép/tháng; 12 ngày phép/ năm) Được cấp thiết bị làm việc Lương được chi trả vào ngày 05 tháng tiếp theo, Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LOTUS TECHNOLOGY SERVICES

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN LOTUS TECHNOLOGY SERVICES

CÔNG TY CỔ PHẦN LOTUS TECHNOLOGY SERVICES

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 17 tòa MD Complex, 68 Nguyễn Cơ Thạch, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

