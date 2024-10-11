Tuyển IT phần mềm Công ty Cổ phần Falcon Technology làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công ty Cổ phần Falcon Technology
Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa Rivera Park, 69 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 20 - 25 Triệu
Tham gia dự án xây dựng và phát triển các ứng dụng trên nền tảng iOS
Sửa lỗi và cải thiện tính năng, tối ưu hiệu năng ứng dụng
Nghiên cứu công nghệ, sản phẩm mới
Chi tiết công việc sẽ trao đổi thêm khi phỏng vấn
Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp ngành CNTT hoặc tương đương tại các trường đại học chính quy Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc Có khả năng phát triển ứng dụng native trên nền tảng iOS Hiểu biết các UI components & customization/animation, thiết kế giao diện người dùng cho nhiều loại thiết bị có màn hình khác nhau Kiến thức về lập trình OOP Kiến thức về thuật toán Có khả năng tìm hiểu những công nghệ chuyên sâu Tiếng Anh đọc hiểu tài liệu tốt
Tại Công ty Cổ phần Falcon Technology Thì Được Hưởng Những Gì
Lương 20 - 25 triệu, thử việc 100% lương. Thu nhập: 14 - 18 tháng lương Lương NET, không phải tự đóng bảo hiểm hay bất cứ chi phí nào Xét tăng lương 1 năm/ lần Được đóng bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt và hỗ trợ vay vốn mua nhà 0% lãi suất từ Quỹ phúc lợi của công ty Chế độ Falcon Care dành cho nhân viên trên 2 năm làm việc (hỗ trợ 1⁄2 tháng lương NET gần nhất trong 10 năm cho gia đình nếu nhân viên mất khả năng lao động) Làm việc 5 ngày/tuần, nghỉ Thứ 7, Chủ nhật Môi trường làm việc vô cùng thoải mái, sáng tạo, năng động Được thoải mái chơi các trò chơi tại công ty: bida, PS, board game,... Hỗ trợ cơm trưa, hoa quả quà chiều,... Du lịch, nghỉ mát, team building: 3 tháng/lần, Hỗ trợ chi phí ăn trưa và thể thao (Gym, yoga, bóng đá, CLB cầu lông, AOE,....)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Falcon Technology
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
