Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AMZ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia trực tiếp xây dựng các bản đặc tả của phần mềm, xây dựng giao diện và trình bày để user chấp nhận phương án thiết kế của nhóm;

Tham gia trực tiếp phát triển các phần mềm dành cho thiết bị di động (iPhone, iPAD) và các thiết bị IoT;

Tham gia trực tiếp phát triển các dự án hệ thống tổng thể cả nhà máy có sử dụng các ngôn ngữ phổ biến như Swift, C, C++,...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương;

Nắm vững ngôn ngữ/công nghệ lập trình iOS (Objective-C hoặc Swift);

Có tinh thần trách nhiệm cao, đã tham gia các dự án cho khách hàng thực tế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AMZ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương, phúc lợi hấp dẫn;

Làm việc trong môi trường năng động, cởi mở;

Được học hỏi và đào tạo học việc bài bản từ các leader có nhiều năm kinh nghiệm;

Có cơ hội phát triển bản thân, tiếp xúc với các công nghệ mới;

Teambuilding, hoạt động văn nghệ thể thao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AMZ

