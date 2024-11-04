Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 336 - 340 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP. HCM, Quận 7

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển ứng dụng Camera/Smarthome trên nền tảng iOS. Nghiên cứu tìm hiểu công nghệ mới áp dụng cho dự án camera, smarthome. Tối ưu trải nghiệm người dùng, tập trung vào tốc độ xử lý trên mobile. Tìm hiểu các framework mới, ứng dụng vào App đang phát triển. Lập trình mã nguồn chất lượng, code document và thủ tục tài liệu theo quy định. Viết các tài liệu kỹ thuật liên quan đến dự án. Kiểm tra, xem lại chất lượng của sản phẩm trước khi chuyển cho Tester. Sửa lỗi chương trình khi phát hiện lỗi (fix bug). Tương tác, hợp tác các thành viên trong nhóm và chịu trách nhiệm với các nhiệm vụ được giao. Nghiên cứu và phát triển các phần mềm, sản phẩm, module mới. Tạo ra những tương tác, trải nghiệm cá nhân hóa tới người dùng/khách hàng trên các điểm tiếp xúc, các kênh tiếp xúc online/offline. Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu từ cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại Học các chuyên ngành CNTT, Khoa học máy tính, Kỹ thuật phần mềm trở lên. Kinh nghiệm 01 năm trở lên ở vị trí tương đương. Sử dụng thành thạo, hiểu sâu về Swift/ Objective C. Biết thêm C/C++ là một lợi thế. Có tư duy logic tốt, hiểu biết về data structrure, algorithm, design pattern. Có kinh nghiệm kết nối giữa client-server sử dụng: webservice, Restfull, JSON, REST API. Có kinh nghiệm làm việc với push notification, maps, multimedia,... Biết tích hợp các dịch vụ của Google, Facebook,... Thành thạo về Material Design, custom layout là một lợi thế. Có thể đọc hiểu tiếng anh chuyên ngành. Có tinh thần học hỏi những ứng dụng mới. Biết sử dụng các phần mềm hỗ trợ lập trình: svn, git. Kỹ năng giao tiếp, làm việc theo nhóm. Nhiệt tình và trách nhiệm với công việc.

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Gói thu nhập cạnh tranh. Đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành. Chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty đa dạng: Chăm sóc sức khỏe định kì hàng năm; Gói bảo hiểm sức khỏe chuyên biệt (FPT Care – Khám chữa bệnh miễn phí tại tất cả các bệnh viện); Các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần CBNV và Thân nhân ... Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở. Cơ sở vật chất và công cụ làm việc hiện đại, tiện nghi. Nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến. Văn hóa Doanh nghiệp đặc sắc, sinh động bậc nhất với nhiều các hoạt động hấp dẫn: tân binh, teambuilding, thi trạng, hội làng, hội diễn Sao Chổi, sinh nhật FPT, ngày 08/03, ngày 11/11... Hưởng các gói ưu đãi cước khi sử dụng dịch vụ của FPT Telecom.

Ghi chú: FPT Telecom không thu bất kỳ chi phí nào của Ứng viên, Sinh viên trong quá trình tuyển dụng, thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

