Tuyển IT phần mềm Công ty CP Phần mềm MOR làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công ty CP Phần mềm MOR
Mức lương
Đến 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Toà B1, Roman Plaza, Tố Hữu, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Đến 30 Triệu
Tham gia lập trình và phát triển ứng dụng mobile bằng ngôn ngữ iOS (Swift)
Nghiên cứu, tìm hiểu các tính năng để đáp ứng cho khách hàng các giải pháp toàn diện
Phối hợp với thành viên nhóm dự án, nhóm QA, Test, khách hàng triển khai dự án
Với Mức Lương Đến 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm từ 2 năm kinh nghiệm xây dựng các ứng dụng trên nền tảng mobile sử dụng iOS (Swift) Ưu tiên ứng viên đã từng làm hoặc tìm hiểu qua LiDAR của iOS. Sử dụng tốt các công cụ quản lý source: SVN, GIT. Đề cao trách nhiệm trong công việc, ý thức chất lượng sản phẩm tốt. Đam mê tìm tòi nghiên cứu học hỏi công nghệ mới, phát triển bản thân. Ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt.
Tại Công ty CP Phần mềm MOR Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khởi điểm: up to 30.000.000đ Lương tháng 13 + thưởng theo dự án + thưởng theo hiệu quả công việc + thưởng tết + thưởng thâm niên.... Xét tăng lương ít nhất 2 lần/năm (cố định) và theo hiệu quả công việc Tham gia vào các dự án đa dạng, phát triển và ứng dụng các công nghệ mới nhất. Cơ hội làm việc và đào tạo ngắn/ dài tại nước ngoài. Công ty đang scale-up rất nhanh, rất nhiều cơ hội phát triển, thăng tiến. Tài khoản Udemy free học các khóa nâng cao kỹ năng chuyên môn. Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, OT siêu hiếm. Các chế độ khác: bảo hiểm, teambuilding thường xuyên, du lịch hàng năm, nghỉ phép, beauty care... Chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện với MOR care. Nhiều hoạt động phong trào phong phú: clb đá bóng và cầu lông hàng tuần cũng nhiều giải đấu trong cả năm, clb bi lắc, bi-a...
Thu nhập khởi điểm: up to 30.000.000đ
Lương tháng 13 + thưởng theo dự án + thưởng theo hiệu quả công việc + thưởng tết + thưởng thâm niên....
Xét tăng lương ít nhất 2 lần/năm (cố định) và theo hiệu quả công việc
Tham gia vào các dự án đa dạng, phát triển và ứng dụng các công nghệ mới nhất.
Cơ hội làm việc và đào tạo ngắn/ dài tại nước ngoài.
Công ty đang scale-up rất nhanh, rất nhiều cơ hội phát triển, thăng tiến.
Tài khoản Udemy free học các khóa nâng cao kỹ năng chuyên môn.
Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, OT siêu hiếm.
Các chế độ khác: bảo hiểm, teambuilding thường xuyên, du lịch hàng năm, nghỉ phép, beauty care...
Chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện với MOR care.
Nhiều hoạt động phong trào phong phú: clb đá bóng và cầu lông hàng tuần cũng nhiều giải đấu trong cả năm, clb bi lắc, bi-a...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Phần mềm MOR
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
