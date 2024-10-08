Tuyển ISO thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Dốc Vân - Yên Viên - Gia Lâm - Hà Nội, Gia Lâm

Mô Tả Công Việc

- Vận hành hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001.

- Tham gia đối ứng các tổ chức đánh giá chứng nhận

- Xây dựng kế hoạch đánh giá nội bộ

- Cập nhật các văn bản pháp luật, tài liệu khách hàng chia sẻ đến các bộ phận liên quan và đánh giá sự tuân thủ.

- Thiết lập tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng cho các nhóm (IQC, PQC, OQC)

- Thực hiện các công việc khác liên quan khi có yêu cầu.

Yêu Cầu Công Việc

3.1 Chuyên môn

- Tốt nghiệp đại học ngành điện tử, cơ khí, công nghệ ô tô và các ngành có liên quan;

3.2 Kinh nghiệm

- Kinh nghiệm: Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực QA, ưu tiên trong lĩnh vực xe máy, ô tô;

- Hiểu biết về các tiêu chuẩn chất lượng như ISO 9001, IATF 16949;

- Hiểu biết và có khả năng xây dựng các quy trình quản lý chất lượng sản phẩm;

- Tính tình tỉ mỉ, nguyên tắc và quyết liệt;

- Có khả năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt;

3.3 Kỹ năng/ Phẩm chất

- Tư duy logic, tính tình tỉ mỉ, cẩn thận;

- Trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong công việc;

Quyền Lợi

- Thu nhập: Lên tới 20 triệu/ tháng, theo năng lực và kinh nghiệm;

- Thưởng: Thưởng theo quy định công ty, thưởng theo hiệu quả công việc, thưởng dự án, thưởng theo kết quả kinh doanh, v.v;

- Được làm việc tại công ty tiên phong trong lĩnh vực xe điện thông minh và các giải pháp năng lượng cho phương tiện giao thông;

- Được tham gia vào dự án khởi nghiệp tham vọng với đội ngũ nhân sự chất lượng cao, tâm huyết và năng động;

- Đào tạo: Được tham gia các lớp đào tạo kỹ năng và kiến thức chuyên môn về kinh doanh (trong và ngoài công ty);

- Phát triển: Được bổ nhiệm các vị trí cao hơn khi thể hiện được năng lực làm việc;

- Bảo hiểm: Được tham gia bảo hiểm sau 2 tháng thử việc: Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp;

- Được tham gia hoạt động teambuilding, quà các ngày lễ Tết. v.v.

Cách Thức Ứng Tuyển

