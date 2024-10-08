Tuyển ISO thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển ISO thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2024
Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Dốc Vân

- Yên Viên

- Gia Lâm

- Hà Nội, Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Vận hành hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001.
- Tham gia đối ứng các tổ chức đánh giá chứng nhận
- Xây dựng kế hoạch đánh giá nội bộ
- Cập nhật các văn bản pháp luật, tài liệu khách hàng chia sẻ đến các bộ phận liên quan và đánh giá sự tuân thủ.
- Thiết lập tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng cho các nhóm (IQC, PQC, OQC)
- Thực hiện các công việc khác liên quan khi có yêu cầu.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

3.1 Chuyên môn
- Tốt nghiệp đại học ngành điện tử, cơ khí, công nghệ ô tô và các ngành có liên quan;
3.2 Kinh nghiệm
- Kinh nghiệm: Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực QA, ưu tiên trong lĩnh vực xe máy, ô tô;
- Hiểu biết về các tiêu chuẩn chất lượng như ISO 9001, IATF 16949;
- Hiểu biết và có khả năng xây dựng các quy trình quản lý chất lượng sản phẩm;
- Tính tình tỉ mỉ, nguyên tắc và quyết liệt;
- Có khả năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt;
3.3 Kỹ năng/ Phẩm chất
- Tư duy logic, tính tình tỉ mỉ, cẩn thận;
- Trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong công việc;

Tại Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lên tới 20 triệu/ tháng, theo năng lực và kinh nghiệm;
- Thưởng: Thưởng theo quy định công ty, thưởng theo hiệu quả công việc, thưởng dự án, thưởng theo kết quả kinh doanh, v.v;
- Được làm việc tại công ty tiên phong trong lĩnh vực xe điện thông minh và các giải pháp năng lượng cho phương tiện giao thông;
- Được tham gia vào dự án khởi nghiệp tham vọng với đội ngũ nhân sự chất lượng cao, tâm huyết và năng động;
- Đào tạo: Được tham gia các lớp đào tạo kỹ năng và kiến thức chuyên môn về kinh doanh (trong và ngoài công ty);
- Phát triển: Được bổ nhiệm các vị trí cao hơn khi thể hiện được năng lực làm việc;
- Bảo hiểm: Được tham gia bảo hiểm sau 2 tháng thử việc: Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp;
- Được tham gia hoạt động teambuilding, quà các ngày lễ Tết. v.v.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 56, Ngõ 18 Mạc Thái Tổ

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

