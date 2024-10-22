Tuyển Thiết kế/chế tạo máy Công ty cổ phần Gcool làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 158/2 phố Hồng Mai, phường Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Thiết kế/chế tạo máy Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Giám sát vận hành hệ thống quản lý chất lượng

Xây dựng kế hoạch giám sát, đánh giá vận hành qui trình/hướng dẫn công việc của các phòng ban nội bộ. Tổ chức đánh giá chứng nhận hệ thống với các đơn vị chứng nhận chuyên nghiệp. Đánh giá hoạt động các phòng ban, phân tích các điểm không phù hợp, khuyến nghị cải tiến khắc phục. Giám sát quá trình khắc phục xử lí các điểm không phù hợp. Báo cáo tình trạng vận hành HTQLCL của tổ chức với lãnh đạo quản lý chất lượng.

Xây dựng kế hoạch giám sát, đánh giá vận hành qui trình/hướng dẫn công việc của các phòng ban nội bộ. Tổ chức đánh giá chứng nhận hệ thống với các đơn vị chứng nhận chuyên nghiệp.

Đánh giá hoạt động các phòng ban, phân tích các điểm không phù hợp, khuyến nghị cải tiến khắc phục. Giám sát quá trình khắc phục xử lí các điểm không phù hợp.

Báo cáo tình trạng vận hành HTQLCL của tổ chức với lãnh đạo quản lý chất lượng.

2. Xây dựng và soạn thảo văn bản Hệ thống quản lý chất lượng

Soạn thảo các loại văn bản, tiêu chuẩn, hướng dẫn về đảm bảo chất lượng Rà soát nội dung các qui trình vận hành trước khi ban hành áp dụng Hệ thống Rà soát cải tiến , nâng cao hiệu quả hiệu lực của các qui trình vận hành

Soạn thảo các loại văn bản, tiêu chuẩn, hướng dẫn về đảm bảo chất lượng

Rà soát nội dung các qui trình vận hành trước khi ban hành áp dụng Hệ thống

Rà soát cải tiến , nâng cao hiệu quả hiệu lực của các qui trình vận hành

3. Cập nhật các thay đổi về qui định pháp lý và tiêu chuẩn quản lý chất lượng

Lập danh mục theo dõi các qui định pháp lý và tiêu chuẩn áp dụng Quản lý và triển khai hồ sơ chứng nhận tiêu chuẩn về sản phẩm và HTQLCL đúng thời hạn, đúng qui định nhà nước.

Lập danh mục theo dõi các qui định pháp lý và tiêu chuẩn áp dụng

Quản lý và triển khai hồ sơ chứng nhận tiêu chuẩn về sản phẩm và HTQLCL đúng thời hạn, đúng qui định nhà nước.

4. Thực hiện công việc khác

Tuân thủ nội quy, quy định do công ty đề ra Tuân thủ 5S, ATVSLĐ tại phòng ban Tuân thủ quy trình Quản lý chất lượng và các hướng dẫn liên quan Thực hiện các công việc do quản lý yêu cầu

Tuân thủ nội quy, quy định do công ty đề ra

Tuân thủ 5S, ATVSLĐ tại phòng ban

Tuân thủ quy trình Quản lý chất lượng và các hướng dẫn liên quan

Thực hiện các công việc do quản lý yêu cầu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp đại học, chuyên ngành kỹ thuật Kinh nghiệm làm việc : Ưu tiên có kinh nghiệm vận hành hệ thống QLCL cho các đơn vị sản xuất, kinh doanh Kiến thức: Có kiến thức về xây dựng HTQLCL, tiêu chuẩn ISO9001, tiêu chuẩn RoHS, CE...; Có kiến thức cơ bản về QC: AQL, 7 tools, 5 Whys ...; Có kinh nghiệm về đánh giá nội bộ hệ thống QLCL; Có kiến thức về quản lý rủi ro – cơ hội. Kỹ năng/Khả năng: Kỹ năng phần tích và xử lý vấn đề; Kỹ năng lập kế hoạch; Chứng chỉ: Đào tạo về HTQLCL, đào tạo về ISO, đào tạo về Đánh giá nội bộ; Ngoại ngữ : Tiếng Anh giao tiếp cơ bản; Kỹ năng excel, power point, auto CAD Phẩm chất cá nhân: Quyết đoán, cẩn trọng, trung thực; Nhanh nhẹn , linh hoạt

Trình độ: Tốt nghiệp đại học, chuyên ngành kỹ thuật

Trình độ:

Tốt nghiệp đại học, chuyên ngành kỹ thuật

Kinh nghiệm làm việc : Ưu tiên có kinh nghiệm vận hành hệ thống QLCL cho các đơn vị sản xuất, kinh doanh

Kinh nghiệm làm việc :

Ưu tiên có kinh nghiệm vận hành hệ thống QLCL cho các đơn vị sản xuất, kinh doanh

Kiến thức: Có kiến thức về xây dựng HTQLCL, tiêu chuẩn ISO9001, tiêu chuẩn RoHS, CE...; Có kiến thức cơ bản về QC: AQL, 7 tools, 5 Whys ...; Có kinh nghiệm về đánh giá nội bộ hệ thống QLCL; Có kiến thức về quản lý rủi ro – cơ hội.

Kiến thức:

Có kiến thức về xây dựng HTQLCL, tiêu chuẩn ISO9001, tiêu chuẩn RoHS, CE...; Có kiến thức cơ bản về QC: AQL, 7 tools, 5 Whys ...; Có kinh nghiệm về đánh giá nội bộ hệ thống QLCL; Có kiến thức về quản lý rủi ro – cơ hội.

Kỹ năng/Khả năng: Kỹ năng phần tích và xử lý vấn đề; Kỹ năng lập kế hoạch; Chứng chỉ: Đào tạo về HTQLCL, đào tạo về ISO, đào tạo về Đánh giá nội bộ; Ngoại ngữ : Tiếng Anh giao tiếp cơ bản; Kỹ năng excel, power point, auto CAD

Kỹ năng/Khả năng:

Kỹ năng phần tích và xử lý vấn đề; Kỹ năng lập kế hoạch; Chứng chỉ: Đào tạo về HTQLCL, đào tạo về ISO, đào tạo về Đánh giá nội bộ; Ngoại ngữ : Tiếng Anh giao tiếp cơ bản; Kỹ năng excel, power point, auto CAD

Phẩm chất cá nhân: Quyết đoán, cẩn trọng, trung thực; Nhanh nhẹn , linh hoạt

Phẩm chất cá nhân:

Quyết đoán, cẩn trọng, trung thực; Nhanh nhẹn , linh hoạt

Tại Công ty cổ phần Gcool Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương theo thỏa thuận;

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp;

• Tăng lương theo hiệu quả công tác và cam kết đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN...).

• Có lương tháng thứ 13 theo quy định công ty.

• Được nghỉ 02 thứ 7, CN và các ngày lễ theo quy định.

• Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: văn nghệ, thể thao, du lịch của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Gcool

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin