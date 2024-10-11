Tuyển IT Comtor thu nhập Tới 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển IT Comtor thu nhập Tới 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG TCOM
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG TCOM

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG TCOM

Mức lương
Đến 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 3, toà nhà Fafim A, số 19 Nguyễn Trãi, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội., Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Đến 25 Triệu

Nhận yêu cầu, trao đổi từ khách Nhật và dịch, truyền đạt, mô tả lại cho dev, design,.. Kiểm tra sản phẩm trước khi bàn giao lại cho khách hàng. Theo dõi sát sao sản phẩm xuyên suốt dự án.
Nhận yêu cầu, trao đổi từ khách Nhật và dịch, truyền đạt, mô tả lại cho dev, design,..
Kiểm tra sản phẩm trước khi bàn giao lại cho khách hàng.
Theo dõi sát sao sản phẩm xuyên suốt dự án.

Với Mức Lương Đến 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm ở vị trí Comtor. Trình độ tiếng Nhật N2 trở lên. Ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực IT là 1 lợi. Có khả năng thuyết phục, thuyết trình, trình bày ý tưởng. Khả năng chịu được áp lực cao trong công việc.
Tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm ở vị trí Comtor.
Trình độ tiếng Nhật N2 trở lên.
Ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực IT là 1 lợi.
Có khả năng thuyết phục, thuyết trình, trình bày ý tưởng.
Khả năng chịu được áp lực cao trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG TCOM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương up to: 25 triệu + thưởng dự án. Hỗ trợ thiết bị làm việc (khi lên chính thức). Review lương 6 tháng một lần, thưởng dự án liên tục. Du lịch hè, teambuilding gắn kết tình cảm. Quỹ ăn nhẹ hàng tháng, hàng tuần, hàng ngày cho nhân viên. Lương tháng 13. Cơ hội phát triển bản thân, qua các dự án lớn và quy trình chuyên nghiệp. Cơ hội làm việc tại Nhật Bản. Được hưởng đầy đủ các chế độ cho người lao động theo luật lao động Việt Nam (BHXH, BHYT...).
Lương up to: 25 triệu + thưởng dự án.
Hỗ trợ thiết bị làm việc (khi lên chính thức).
Review lương 6 tháng một lần, thưởng dự án liên tục.
Du lịch hè, teambuilding gắn kết tình cảm.
Quỹ ăn nhẹ hàng tháng, hàng tuần, hàng ngày cho nhân viên.
Lương tháng 13.
Cơ hội phát triển bản thân, qua các dự án lớn và quy trình chuyên nghiệp.
Cơ hội làm việc tại Nhật Bản.
Được hưởng đầy đủ các chế độ cho người lao động theo luật lao động Việt Nam (BHXH, BHYT...).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG TCOM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG TCOM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG TCOM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, toà nhà Fafim, số 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

