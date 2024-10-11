Tuyển IT Comtor thu nhập Tới 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương Đến 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Đến 25 Triệu

Nhận yêu cầu, trao đổi từ khách Nhật và dịch, truyền đạt, mô tả lại cho dev, design,.. Kiểm tra sản phẩm trước khi bàn giao lại cho khách hàng. Theo dõi sát sao sản phẩm xuyên suốt dự án.

Với Mức Lương Đến 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm ở vị trí Comtor. Trình độ tiếng Nhật N2 trở lên. Ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực IT là 1 lợi. Có khả năng thuyết phục, thuyết trình, trình bày ý tưởng. Khả năng chịu được áp lực cao trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG TCOM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương up to: 25 triệu + thưởng dự án. Hỗ trợ thiết bị làm việc (khi lên chính thức). Review lương 6 tháng một lần, thưởng dự án liên tục. Du lịch hè, teambuilding gắn kết tình cảm. Quỹ ăn nhẹ hàng tháng, hàng tuần, hàng ngày cho nhân viên. Lương tháng 13. Cơ hội phát triển bản thân, qua các dự án lớn và quy trình chuyên nghiệp. Cơ hội làm việc tại Nhật Bản. Được hưởng đầy đủ các chế độ cho người lao động theo luật lao động Việt Nam (BHXH, BHYT...).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG TCOM

