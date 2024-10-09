Tuyển IT phần mềm INFINIQ Vietnam Co.,ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

IT phần mềm INFINIQ Vietnam Co.,ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

INFINIQ Vietnam Co.,ltd
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2024
INFINIQ Vietnam Co.,ltd

IT phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại INFINIQ Vietnam Co.,ltd

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 9, Tòa nhà HOSE, Công viên phần mềm Quang Trung, Quận 12

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

Giám sát, quản lý tất cả các máy chủ/ mạng/ cơ sở dữ liệu CNTT. Khắc phục sự cố liên quan đến các thiết bị, hệ thống mạng Internet, Camera giám sát, máy in, máy tính... Lắp ráp, cài đặt, cấu hình hệ điều hành, phần cứng máy tính và các phần mềm liên quan. Cài đặt mạng nội bộ, hệ thống cáp và các thiết bị như card mạng, hub và switch Thực hiện các chính sách bảo mật để ngăn chặn các mối đe dọa tiềm ẩn Tạo tài khoản người dùng và thực hiện kiểm soát truy cập. Thực hiện các quy trình, thủ tục truy xuất và lưu trữ dữ liệu, quy trình sao lưu và phục hồi dữ liệu. Tìm hiểu, vận hành các thiết bị, hệ thống mới để có thể bàn giao đến bộ phận sử dụng cuối hoặc khắc phục sự cố liên quan đến thiết bị, hệ thống trong quá trình vận hành sau này. Tư vấn cho công ty để nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống CNTT
Giám sát, quản lý tất cả các máy chủ/ mạng/ cơ sở dữ liệu CNTT.
Khắc phục sự cố liên quan đến các thiết bị, hệ thống mạng Internet, Camera giám sát, máy in, máy tính...
Lắp ráp, cài đặt, cấu hình hệ điều hành, phần cứng máy tính và các phần mềm liên quan.
Cài đặt mạng nội bộ, hệ thống cáp và các thiết bị như card mạng, hub và switch
Thực hiện các chính sách bảo mật để ngăn chặn các mối đe dọa tiềm ẩn
Tạo tài khoản người dùng và thực hiện kiểm soát truy cập.
Thực hiện các quy trình, thủ tục truy xuất và lưu trữ dữ liệu, quy trình sao lưu và phục hồi dữ liệu.
Tìm hiểu, vận hành các thiết bị, hệ thống mới để có thể bàn giao đến bộ phận sử dụng cuối hoặc khắc phục sự cố liên quan đến thiết bị, hệ thống trong quá trình vận hành sau này.
Tư vấn cho công ty để nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống CNTT

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học về CNTT hoặc lĩnh vực liên quan. Kinh nghiệm từ 2 – 5 năm ở vị trí IT Support. Kiến thức và khả năng xử lý nhiều vấn đề với máy tính, mạng, phần mềm, phần cứng. Kiến thức nâng cao về bảo trì cơ sở dữ liệu và bảo mật hệ thống. Khả năng bắt kịp với sự đổi mới kỹ thuật và xu hướng CNTT.
Tốt nghiệp Đại học về CNTT hoặc lĩnh vực liên quan.
Kinh nghiệm từ 2 – 5 năm ở vị trí IT Support.
Kiến thức và khả năng xử lý nhiều vấn đề với máy tính, mạng, phần mềm, phần cứng.
Kiến thức nâng cao về bảo trì cơ sở dữ liệu và bảo mật hệ thống.
Khả năng bắt kịp với sự đổi mới kỹ thuật và xu hướng CNTT.

Tại INFINIQ Vietnam Co.,ltd Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: 8: 00 - 17: 00 từ Thứ Hai - Thứ Sáu Mức lương cạnh tranh (Thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm). Hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động. Đóng BHXH full lương Thưởng lương tháng 13 theo full lương gross Làm việc tại công ty đa quốc gia, môi trường quốc tế hiện đại, chuyên nghiệp Đồng nghiệp trẻ trung, năng động, phần lớn thuộc thế hệ Gen Z Thưởng thức trà và cà phê miễn phí mỗi ngày Lương thưởng hấp dẫn, rõ ràng Thỏa sức tham gia team building, party, sinh nhật Được lắng nghe, chia sẻ, ưu tiên phát triển năng lực của bản thân
Thời gian làm việc: 8: 00 - 17: 00 từ Thứ Hai - Thứ Sáu
Mức lương cạnh tranh (Thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm).
Hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động. Đóng BHXH full lương
Thưởng lương tháng 13 theo full lương gross
Làm việc tại công ty đa quốc gia, môi trường quốc tế hiện đại, chuyên nghiệp
Đồng nghiệp trẻ trung, năng động, phần lớn thuộc thế hệ Gen Z
Thưởng thức trà và cà phê miễn phí mỗi ngày
Lương thưởng hấp dẫn, rõ ràng
Thỏa sức tham gia team building, party, sinh nhật
Được lắng nghe, chia sẻ, ưu tiên phát triển năng lực của bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại INFINIQ Vietnam Co.,ltd

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

INFINIQ Vietnam Co.,ltd

INFINIQ Vietnam Co.,ltd

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lot 2C1, KĐT Nam Trung Yên, Trung Hoà, Cầu Giấy

