Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH SYSTEMEXE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH SYSTEMEXE VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/11/2024
CÔNG TY TNHH SYSTEMEXE VIỆT NAM

IT phần mềm

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại CÔNG TY TNHH SYSTEMEXE VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 239 Xuân Thuỷ, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tham gia meeting với khách hàng - Hướng dẫn khách hàng thao tác, điều tra sự cố của khách hàng, đưa ra giải pháp cho khách hàng - Tạo tài liệu hướng dẫn, trình bày, training cho khách hàng - Tham quan thực địa nhà máy, vận hành hệ thống ở thực tế - Điều tra dữ liệu, điều tra log, môi trường,...
- Nơi làm việc: Tầng 7, Tòa nhà HITC, Số 239 Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội - Thời gian làm việc: từ thứ Hai đến thứ Sáu (từ 08:00 – 17:00 hoặc chế độ làm việc linh hoạt)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Từ 2 năm kinh nghiệm hỗ trợ end-user sử dụng các ứng dụng
- Tiếng Nhật từ N2 trở lên
- Có khả năng giao tiếp, lắng nghe, truyền đạt, đưa giải pháp cho khách hàng
- Có khả năng khắc phục sự cố, giải quyết vấn đề 1 cách nhanh chóng, bình tĩnh
- Có kiến thức về code, SQL, database
- Có kinh nghiệm trong vai trò hỗ trợ khách hàng hỗ trợ sản phẩm ERP, SAP, biết tiếng Anh là 1 lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH SYSTEMEXE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: cạnh tranh
- Thưởng hè, lương tháng 13, thưởng theo lợi nhuận vào cuối năm,...
- Hệ thống giải thưởng thường xuyên: Giải thưởng nỗ lực, giải thưởng nhân viên xuất sắc, nhân viên triển vọng, thưởng dự án thành công,..
- Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN trên 100% lương
- Chương trình sức khỏe PVI cho nhân viên và gia đình. Khám sức khỏe định kỳ
- 12 ngày phép + 1 ngày nghỉ sinh nhật
- Tham gia các khóa kỹ năng mềm trong và ngoài Công ty
- Đào tạo tiếng Nhật miễn phí, hỗ trợ thi chứng chỉ và thưởng khi đạt được chứng chỉ
- Du lịch thường niên, teambuilding tổ chức định kỳ, tham gia tiệc Công ty hàng tháng
- Được tham gia các hoạt động thể thao (CLB bóng đá, cầu lông, cờ tướng)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SYSTEMEXE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SYSTEMEXE VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH SYSTEMEXE VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà E-Town, số 364, Đường Cộng Hòa , Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

