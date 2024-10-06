Tuyển Điện tử/Phần cứng Viettel IDC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Viettel IDC
Ngày đăng tuyển: 06/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
Viettel IDC

Điện tử/Phần cứng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện tử/Phần cứng Tại Viettel IDC

Mức lương
10 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 16, Toà Hapulico Complex, 85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

- Thực hiện công tác triển khai và hỗ trợ kỹ thuật sau bán đối với các dịch vụ của trung tâm: Cloud server, Cloud PC, Cloud Storage, Cloud Backup/DR, Cloud Camera, CDN...
- Báo cáo và phối hợp với quản trị hệ thống để thực hiện xử lý lỗi hệ thống theo đúng quy trình kỹ thuật đã được ban hành.
- Quản lý và cấp phát dịch vụ cho khách hàng theo phân quyền được giao theo quy trình
- Xử lý các sự cố, thắc mắc của khách hàng liên quan đến các dịch vụ của trung tâm theo quy trình trực vận hành khai thác và hỗ trợ dịch vụ đã được ban hành.
-Phối hợp với nhân viên quản trị hệ thống thực hiện các hạng mục công việc lắp đặt, cài đặt, cấu hình hệ thống, thiết bị ở mức cơ bản theo phân công được giao khi có kế hoạch triển khai hệ thống dịch vụ.
- Tham gia các dự án của trung tâm với vai trò tư vấn, lên giải pháp, triển khai kỹ thuật khi phát sinh.

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp CĐ/ĐH, Chuyên ngành: ĐTVT/CNTT.
- Có kiến thức cơ bản về hệ thống nền tảng CNTT, đặc biệt các hệ thống nền tảng Cloud bao gồm: mạng, máy chủ, lưu trữ, ảo hóa, các hệ điều hành, cơ sở dữ liệu...
- Có kinh nghiệm và kỹ năng vận hành khai thác các hệ thống cung cấp dịch vụ nền tảng ảo hóa
- Có kinh nghiệm và kỹ năng phân tích xử lý sự cố và hỗ trợ khách hàng mức cơ bản
- Yêu cầu làm theo ca 12 tiếng
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong triển khai, vận hành khai thác hệ thống ảo hóa
- Ưu tiên (không bắt buộc): có chứng chỉ CCNA/CCDA, Ảo hóa Vmware, Linux, Windows

Tại Viettel IDC Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi
16 ngày nghỉ 1 năm (12 ngày nghỉ phép theo quy định Luật Lao động + 3 ngày nghỉ dưỡng + ngày Thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12) Review lương định kỳ 1 năm/lần Khám sức khỏe định kỳ hàng năm Bảo hiểm Y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm cao cấp dành cho cán bộ nhân viên của Viettel IDC Gói phúc lợi cá nhân hấp dẫn (thưởng các ngày lễ, du lịch, tết âm...) Phúc lợi dành cho người thân Giải thưởng nhân viên xuất sắc, thưởng theo chương trình xúc tiến bán hàng, thưởng theo kết quả sản xuất kinh doanh của công ty...
16 ngày nghỉ 1 năm (12 ngày nghỉ phép theo quy định Luật Lao động + 3 ngày nghỉ dưỡng + ngày Thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12)
Review lương định kỳ 1 năm/lần
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Bảo hiểm Y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm cao cấp dành cho cán bộ nhân viên của Viettel IDC
Gói phúc lợi cá nhân hấp dẫn (thưởng các ngày lễ, du lịch, tết âm...)
Phúc lợi dành cho người thân
Giải thưởng nhân viên xuất sắc, thưởng theo chương trình xúc tiến bán hàng, thưởng theo kết quả sản xuất kinh doanh của công ty...
Môi trường làm việc
Tham gia các hoạt động team building, hội thi thể thao, ngày sáng tạo Viettel, du lịch nghỉ mát... Cơ hội phát triển nghề nghiệp: Mentor và đồng nghiệp giỏi, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau; tham gia các khoá đào tạo nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng do công ty hoặc hãng tổ chức; tham dự hội thảo ngành; lộ trình thăng tiến rõ ràng... Văn phòng làm việc “xanh” với không gian mở, thiết kế trẻ trung và hiện đại, thúc đẩy sự tương tác và khả năng sáng tạo của nhân viên: Giới thiệu văn phòng Viettel IDC Miễn phí gửi xe máy, có cơm trưa ngay tại văn phòng công ty
Tham gia các hoạt động team building, hội thi thể thao, ngày sáng tạo Viettel, du lịch nghỉ mát...
Cơ hội phát triển nghề nghiệp: Mentor và đồng nghiệp giỏi, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau; tham gia các khoá đào tạo nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng do công ty hoặc hãng tổ chức; tham dự hội thảo ngành; lộ trình thăng tiến rõ ràng...
Văn phòng làm việc “xanh” với không gian mở, thiết kế trẻ trung và hiện đại, thúc đẩy sự tương tác và khả năng sáng tạo của nhân viên: Giới thiệu văn phòng Viettel IDC
Giới thiệu văn phòng Viettel IDC
Miễn phí gửi xe máy, có cơm trưa ngay tại văn phòng công ty

Liên Hệ Công Ty

Viettel IDC

Viettel IDC

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 16, Tòa nhà Hapulico Center Building, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

