Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MB SHINSEI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Tiếp nhận, hỗ trợ, vận hành đảm bảo công tác hỗ trợ người dùng thông suốt, an toàn và hiệu quả.

- Thực hiện vai trò đầu mối tiếp nhận các yêu cầu hỗ trợ từ người sử dụng và ghi nhận các sự cố, vấn đề, sự kiện cần xử lý. Phân loại, xác lập các mức ưu tiên và giải quyết trong phạm vi trách nhiệm của mình. Chuyển tiếp các yêu cầu cho các nhân sự hoặc bộ phận liên quan. Kiểm soát tiến độ thực hiện các yêu cầu. Phản hồi Người sử dụng trong suốt quá trình hỗ trợ.

- Quản lý công tác hỗ trợ người sử dụng thông qua việc lập và giám sát các cam kết chất lượng dịch vụ của Khối CNTT với đơn vị nghiệp vụ.

- Liên tục cải tiến chất lượng dịch vụ, đảm bảo việc hỗ trợ người sử dụng được thực hiện nhanh chóng, hiệu quả, chính xác và thân thiện. Quản lý chất lượng dịch vụ thông qua thống kê, phân tích các số liệu vận hành.

- Xây dựng các tài liệu, quy trình hoạt động, thực hiện công việc tuân thủ đầy đủ theo các quy trình đã được phê duyệt. Kiểm soát quy trình và cam kết chất lượng dịch vụ trong quá trình thực hiện công việc hỗ trợ người sử dụng.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điện tử viễn thông hoặc Công nghệ thông tin.

- Trên 6 tháng kinh nghiệm làm IT Helpdesk

- Có kinh nghiệm hỗ trợ người dùng về phần cứng, phần mềm văn phòng PC/ Latop/ Printer/ OS/ Office/ Video conference/ Teleconference/ IP Phone...

- Ưu tiến Có kiến thực hoặc am hiểu các ứng dụng nghiệp vụ trong lĩnh vực Tài chính/ Ngân Hàng/ Thuế,...

- Có kinh nghiệm làm việc trên các ứng dụng Service desk như CA service desk, Manageengine service desk

- Khả Năng Chủ Động Trong Công Việc

Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MB SHINSEI Thì Được Hưởng Những Gì

• Thời gian làm việc: T2-T6, nghỉ T7 và CN

• Lương hấp dẫn (mức lương & thưởng cạnh tranh)

• Phụ cấp tăng ca, thưởng dự án, thưởng vượt chỉ tiêu, thưởng tháng lương thứ 13,...

• Được công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về bảo hiểm; thai sản, con nhỏ, cưới hỏi, sinh nhật,...

• Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, các hoạt động thể thao, các hoạt động xây dựng tinh thần đồng đội.

• Định kỳ xét tăng lương 2 lần/năm hoặc đột xuất theo đánh giá.

Đặc biệt:

• Thử việc 100% lương

• Bảo hiểm sức khoẻ MIC, chương trình vay ưu đãi đối với CBNV...

• Thưởng theo kết quả kinh doanh hàng năm của công ty (Thường được thưởng 2 tháng lương) .

• Được cử tham gia các khóa đào tạo mới, đào tạo nâng cao phù hợp với năng lực và nguyện vọng.

• Môi trường chuyên nghiệp sử dụng phương pháp Scrum và agile vào quản lý phát triển sản phẩm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MB SHINSEI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.