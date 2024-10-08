Tuyển IT Support thu nhập 12 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 8 Đường Quang Trung, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

- Giám sát và phản hồi nhanh chóng mọi yêu cầu liên quan đến sự cố CNTT từ người dùng cuối

- Cài đặt, cấu hình, bảo trì và nâng cấp phần mềm Laptop/PC

- Tạo và quản lý vân tay cho nhân viên mới, cấu hình máy chấm công,

- Quản lý thiết bị CNTT, hệ thống mạng (LAN, WAN) và Chịu trách nhiệm về Laptop, PC, Máy in, Máy chủ, các thiết bị liên quan (màn hình, bàn phím, chuột, router, camera, ổ cứng, v.v.)

- Hỗ trợ chuẩn bị/thiết lập thiết bị/thiết bị để giới thiệu người dùng mới

- Thiết lập kết nối VPN site to site.

- Đã từng học qua về CCNA, MCSA, VCP, Exchange

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Helpdesk

- Có kiến thức và kinh nghiệm về WAN, LAN, mạng, phần cứng, Linux, Window

- Giao tiếp tốt và có thể làm việc tốt theo nhóm hoặc cá nhân

- Chủ động, thân thiện và trách nhiệm cao

- Khả năng học hỏi các công nghệ/kiến thức mới

- Có kiến thức tốt về triển khai hạ tầng mạng, đã từng làm việc với các thiết bị như: cisco, fortigate,barracudal,draytek...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SƠN HÀ XANH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 12 – 14 triệu đồng

- Lương Tháng 13, BHXH, tăng lương

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, du lịch nghỉ mát

- Lễ Tết, sinh nhật hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SƠN HÀ XANH

