Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH ĐẠI DƯƠNG Ý TƯỞNG- CHI NHÁNH LONG AN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ Thông tin Tại CÔNG TY TNHH ĐẠI DƯƠNG Ý TƯỞNG- CHI NHÁNH LONG AN
Mức lương
Đến 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: TT16 Tam Đảo, phường 15, Quận 10
Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương Đến 12 Triệu
Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu của người dùng các lỗi máy tính, mạng, phần mềm & các thiết bị ngoại vi
Thực hiện kiểm tra hệ thống IT thường xuyên để phát hiện ra các điểm yếu và khắc phục kịp thời
Cung cấp giải pháp cho các vấn đề liên quan đến CNTT trong doanh nghiệp
Đào tạo, hướng dẫn người sử dụng thao tác, vận hành thiết bị, hệ thống CNTT
Cập nhật dữ liệu lên hệ thống
Quản lý cấp phát thu hồi tài khoản các hệ thống
Với Mức Lương Đến 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kiến thức, chuyên môn vững về Bảo mật, lập trình máy tính, hệ thống mạng và phần cứng.
Kiến thức quy trình nghiệp vụ hoạt động Doanh nghiệp
Kiến thức Hệ thống quản lý CRM, ERP , Kế toán, Vận hành, kho , sản xuất...
Kiến thức về các hệ thống Camera, Access Control, Máy tính, Máy in, Thiết bị
Nhiệt tình, hỗ trợ; Năng động, thân thiện; Chân thành; Chu đáo.
Tỉ mỉ, cẩn thận, chú ý đến chi tiết.
Chủ động trong việc quản lý các vấn đề
Thời gian làm việc: từ T2-T7 (8:30AM - 5:30PM), nghỉ 2 ngày T7/tháng
Tại CÔNG TY TNHH ĐẠI DƯƠNG Ý TƯỞNG- CHI NHÁNH LONG AN Thì Được Hưởng Những Gì
Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện
Các chế độ phúc lợi được đảm bảo minh bạch, rõ ràng
Có cơ hội được phát triển nghề nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẠI DƯƠNG Ý TƯỞNG- CHI NHÁNH LONG AN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
