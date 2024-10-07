Tuyển IT phần mềm Công ty TNHH Truyền thông ADT làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công ty TNHH Truyền thông ADT
- Hà Nội: 88 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Đống Đa
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 14 - 16 Triệu
Triển khai các công nghệ phần cứng và hướng dẫn cài đặt sử dụng hệ thống phần mềm
Quản lý các thiết bị phần cứng tại văn phòng
Giám sát việc thực thi chính sách IT bảo mật công ty tại Văn phòng
Hướng dẫn, đào tạo người dùng sử dụng phần cứng, phần mềm
Hỗ trợ người dùng (Cung cấp máy móc cho người mới onboard, thu hồi nhận các máy móc người offboard, hướng dẫn sử dụng các công cụ CNTT văn phòng, máy in, thiết bị gọi thoại phòng họp, cài đặt các phần mềm,..)
Chịu trách nhiệm giải quyết sự cố mạng, an toàn không gian mạng nội bộ và hệ thống hạ tầng mạng của tập đoàn. Điều này bao gồm xác định nguyên nhân của sự cố và thực hiện các bước để khắc phục sự cố.
Định kỳ kiểm tra rà soát thường xuyên bảo trì các thiết bị mạng
Làm việc tương tác các phòng ban hỗ trợ các công việc liên quan tới IT
Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có từ 5 năm kinh nghiệm làm IT network system các công việc tương đương
Có thể làm việc độc lập
Có kinh nghiệm lập trình là 1 lợi thế các hê thống power platform, linux
Nhiệt tình, học hỏi, tư duy mở
Năng động, trung thực, thích làm chi tiết & tính cam kết cao
Tại Công ty TNHH Truyền thông ADT Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng cuối năm
Phúc lợi xã hội: BHXH full lương, BHSK 24/7 Bảo Minh
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Chế độ nghỉ mát hàng năm
Thăm hỏi, động viên, giúp đỡ tinh thần và vật chất cho nhân viên: cưới hỏi, bệnh tật, tai nạn, việc hiếu
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Truyền thông ADT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
