Tuyển IT phần mềm Công ty TNHH Truyền thông ADT làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu

Mức lương 14 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 88 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Đống Đa

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 14 - 16 Triệu

Triển khai các công nghệ phần cứng và hướng dẫn cài đặt sử dụng hệ thống phần mềm Quản lý các thiết bị phần cứng tại văn phòng Giám sát việc thực thi chính sách IT bảo mật công ty tại Văn phòng Hướng dẫn, đào tạo người dùng sử dụng phần cứng, phần mềm Hỗ trợ người dùng (Cung cấp máy móc cho người mới onboard, thu hồi nhận các máy móc người offboard, hướng dẫn sử dụng các công cụ CNTT văn phòng, máy in, thiết bị gọi thoại phòng họp, cài đặt các phần mềm,..) Chịu trách nhiệm giải quyết sự cố mạng, an toàn không gian mạng nội bộ và hệ thống hạ tầng mạng của tập đoàn. Điều này bao gồm xác định nguyên nhân của sự cố và thực hiện các bước để khắc phục sự cố. Định kỳ kiểm tra rà soát thường xuyên bảo trì các thiết bị mạng Làm việc tương tác các phòng ban hỗ trợ các công việc liên quan tới IT

Triển khai các công nghệ phần cứng và hướng dẫn cài đặt sử dụng hệ thống phần mềm

Quản lý các thiết bị phần cứng tại văn phòng

Giám sát việc thực thi chính sách IT bảo mật công ty tại Văn phòng

Hướng dẫn, đào tạo người dùng sử dụng phần cứng, phần mềm

Hỗ trợ người dùng (Cung cấp máy móc cho người mới onboard, thu hồi nhận các máy móc người offboard, hướng dẫn sử dụng các công cụ CNTT văn phòng, máy in, thiết bị gọi thoại phòng họp, cài đặt các phần mềm,..)

Chịu trách nhiệm giải quyết sự cố mạng, an toàn không gian mạng nội bộ và hệ thống hạ tầng mạng của tập đoàn. Điều này bao gồm xác định nguyên nhân của sự cố và thực hiện các bước để khắc phục sự cố.

Định kỳ kiểm tra rà soát thường xuyên bảo trì các thiết bị mạng

Làm việc tương tác các phòng ban hỗ trợ các công việc liên quan tới IT

Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 5 năm kinh nghiệm làm IT network system các công việc tương đương Có thể làm việc độc lập Có kinh nghiệm lập trình là 1 lợi thế các hê thống power platform, linux Nhiệt tình, học hỏi, tư duy mở Năng động, trung thực, thích làm chi tiết & tính cam kết cao

Có từ 5 năm kinh nghiệm làm IT network system các công việc tương đương

Có thể làm việc độc lập

Có kinh nghiệm lập trình là 1 lợi thế các hê thống power platform, linux

Nhiệt tình, học hỏi, tư duy mở

Năng động, trung thực, thích làm chi tiết & tính cam kết cao

Tại Công ty TNHH Truyền thông ADT Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng cuối năm Phúc lợi xã hội: BHXH full lương, BHSK 24/7 Bảo Minh Khám sức khỏe định kỳ hàng năm Chế độ nghỉ mát hàng năm Thăm hỏi, động viên, giúp đỡ tinh thần và vật chất cho nhân viên: cưới hỏi, bệnh tật, tai nạn, việc hiếu

Thưởng cuối năm

Phúc lợi xã hội: BHXH full lương, BHSK 24/7 Bảo Minh

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Chế độ nghỉ mát hàng năm

Thăm hỏi, động viên, giúp đỡ tinh thần và vật chất cho nhân viên: cưới hỏi, bệnh tật, tai nạn, việc hiếu

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Truyền thông ADT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin