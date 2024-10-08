Tuyển Điện tử/Phần cứng CÔNG TY TNHH TECH-LINK SILICONES (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô VA.05B - 07A, đường Số 15, Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 7

Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Duy trì sự ổn định và bảo mật hệ thống mạng của công ty; Phối hợp với các thành việc thuộc bộ phận IT để giải quyết các vấn đề kỹ thuật; Kiểm tra giúp tối ưu hóa sản phẩm, hỗ trợ cài đặt các công cụ phần mềm và phần cứng mới; Duy trì hoạt động trơn tru của máy tính, máy tính xách tay và các thiết bị văn phòng khác; Quản lý hệ thống máy chủ quản lý của Công ty, hệ thống camera, máy chấm công, hỗ trợ hệ thống ERP, MES; Giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến hệ thống, máy móc, phần mềm các bộ phận phòng ban gặp phải trong quá trình làm việc Các công việc khác theo chỉ đạo của quản lý;

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành khoa học máy tính hoặc CNTT, có khả năng sử dụng tiếng Anh hoặc tiếng Trung trong công việc. Khoảng 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tương đương. Hợp tác tốt với các bộ phận liên quan, làm việc nhóm. Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại nhà máy.

Tại CÔNG TY TNHH TECH-LINK SILICONES (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực từ 10.000.000 - 14.000.000đ 2 Bữa ăn (trưa/chiều) tại công ty. BHXH full lương Xét duyệt lương theo năng lực 6 tháng/lần Đào tạo trong quá trình làm việc Kiểm tra sức khỏe định kỳ Lộ trình thăng tiến trong công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TECH-LINK SILICONES (VIỆT NAM)

